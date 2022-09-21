華爾街大銀行執行長警告 美經濟仍面臨巨大風險

美國華爾街大銀行的執行長將在21、22日出席國會聽證會，預先提供的書面證詞顯示，這些大咖都將警告，美國人民正因通膨飆高而陷入掙扎。摩根大通（小摩）執行長戴蒙指出，提高對美國大銀行的資本準備要求，已構成「重大的經濟風險」，讓銀行在「風暴籠罩」之際，更難滿足消費者的貸款需求。

戴蒙在書面證詞裡說，消費者資產負債表穩健，促使消費者支出維持強近，也有大量職缺開出，振奮人心就業報告持續讓經濟預測者大感意外，同時，許多美國人仍因高通膨侵蝕實質所得而被壓垮，許多美國人正感到痛苦，消費者信心也持續下滑，「美國經濟當前正是典型的雙城記」，諸多相互抵銷的順風和逆風因素，導致「要預測未來充滿挑戰」

他說，持續攀高的資本要求，正抑制小摩等銀行業者放款給購屋者和其他消費者的能力，「在美國進入艱困的經濟情勢之際，這（資本要求趨嚴）不利美國，在錯誤的時機銬住受規範的銀行業者，導致資本受限，也降低放款等領域的成長」。他說，受到新規定的影響，小摩必須額外提列超過2,000億美元的資本。

花旗集團執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）也表示，「新冠疫情的最壞時刻可能已過去，但我們面臨經濟挑戰的艱鉅程度卻未降低，而銀行能提供穩定。

小摩、花旗、富國銀行及美國銀行等華爾街大銀行的執行長，21日將先出席聯邦眾議院金融服務委員會的聽證會，22日再出席參議院銀行委員會的聽證會，預料將面對高層主管與董事會多元性、新冠疫情期間的房貸放款活動、經濟與消費者保護、以及化石燃料和氣候變遷等社會議題。