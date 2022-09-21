亞銀警告台灣成長風險在兩岸局勢 預估下半年通膨降溫

亞洲開發銀行（ADB）在最新報告中調降台灣今年的經濟成長預估，反映中國大陸成長減緩，台灣對陸出口減少。亞銀同時警告，台灣成長展望的主要風險就是兩岸緊張局勢升溫，要當心大陸把電子產品納入對台進口禁令中，也要提防全球商品漲價、台幣貶值帶來的通膨壓力。

亞銀21日發表「亞洲發展展望更新報告」，預估台灣今年經濟成長3.4%，較4月的3.8%預估值下修。亞銀說，強勁的內需支撐台灣上半年國內生產毛額（GDP）成長3.4%，民間投資、綠能和5G網路基礎設施項目是支撐投資的主因，此外，政府推出新一輪的新冠疫情紓困措施，也帶動政府支出為GDP貢獻0.3個百分點。然而，台灣上半年出口成長率減緩至6.6%，反映對大陸出口萎縮的影響。

隨著台灣的政府放棄新冠「清零」政策與封鎖措施，民間消費回升；半導體產業與綠能投資擴大，也支撐經濟成長，但工業生產成長減緩抵銷了一些成長動能，因此亞銀下修台灣今年經濟成長預估。不過，展望2023年，亞銀維持預估台灣明年經濟成長3%，因為預期投資會繼續支撐經濟，而且消費回升。

亞銀說，台灣經濟成長展望的主要風險是台海緊張情勢升溫。中國大陸近期限制從台灣進口柑橘與特定水產，雖然這些產品僅占對大陸出口的很小一部分，但若禁令擴大，把電子產品或相關產品納入其中，將非常嚴重干擾供應鏈，可能大幅衝擊成長。

其他風險包括，如果全球商品價格高於預期，物價壓力會進一步升高，以及如果美國貨幣政策緊縮導致台幣嚴重貶值，會導致進口物價更昂貴。

亞銀指出，台灣今年上半年通膨率平均為3.1%，是由全球糧食與石油價格高漲、氣候欠佳影響水果和蔬菜收成等因素帶動，台灣的央行在3月和6月已一共升息37.5個基點（1.5碼）因應。政府也實施與供應面有關的措施，例如對國內油價進行控制、凍漲電價費率，並且調降部分物資的進口關稅。

亞銀說，上述措施加上預期年底前油價逐步回落，今年下半年通膨預期減緩。不過，由於上半年通膨結果高於預料，亞銀對台灣今、明通膨率預估值分別調高至2.8%與2%，高於4月時預估的1.9%與1.6%。