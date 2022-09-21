美中緊張、北京施壓 大陸企業正撤出美國商用不動產市場

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

過去多年來，中國大陸企業一直都爭相收購美國豪華飯店、辦公大樓和其他商用不動產項目，數據顯示，現在大陸企業正在退出這塊市場。

華爾街日報報導，MSCI Real Assets數據顯示，2019年年初以來，中國大陸企業已淨賣出236億美元的美國商用不動產，象徵陸企態度的重大轉折。MSCI數據指出，中國大陸企業2013~2018年淨買入近520億美元的美國商用不動產。

中國大陸買家之前狂買美國的老舊商辦大樓、開發用地和飯店，特別是在曼哈頓，也常成為媒體關注焦點。安邦保險曾在2015年以19.5億美元，收購了紐約市知名的華道夫飯店（Waldorf Astoria），為美國獨立飯店的最高收購價。

不過，律師事務所Greenberg Traurig亞洲不動產業務主管羅斯坦指出，中國大陸對美國不動產的投資在四年前開始下降，約略為北京當局讓許多企業更難把資金轉往海外的時期。一些最活躍的買家遇到財務問題，而美中關係惡化，也是投資降溫的原因之一。

中國大陸企業在美國商用不動產的整體投資占比一直都不大，但MSCI Real Assets首席經濟學家柯斯特羅指出，陸企對這塊市場卻擁有不成比例的影響力，在陸企砸大錢購買曼哈頓知名大樓時，也會拉高周邊不動產的價格，這些曼哈頓的交易有時更會成為其他城市房產價值的參考基準。

柯斯特羅說，中國大陸的資金影響力逐漸滲透到美國的整體商用不動產市場，推高美國各地的房價。經紀商指出，在一些情況下，中國大陸企業願意以高價收購，是追求這些紐約知名建築的聲望，而且也打算持有多年。

現在許多中國大陸企業正紛紛撤退。中國泛海控股集團把美國的一些項目抵押給了債權人，大家保險集團也試圖出售價值數十億美元的飯店組合，包括曼哈頓中央公園附近的Essex House飯店。陸企在經濟繁榮時期所購買的房產，也有一些陷入財務困境，Greenberg Traurig的羅斯坦說，目前與中國大陸投資人的交易多為研究解決方案、重整或退出。

美國 MSCI 北京

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