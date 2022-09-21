那斯達克加強進軍加密貨幣市場 推出法人託管服務

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
那斯達克公司朝進軍加密貨幣市場跨出重要的第一步，推出吸引機構投資人的數位資產業務。路透
那斯達克公司朝進軍加密貨幣市場跨出重要的第一步，推出吸引機構投資人的數位資產業務。路透

儘管近月來加密貨幣行情重挫， 那斯達克交易所母公司那斯達克公司（Nasdaq）依然朝進軍加密貨幣市場跨出重要的第一步，推出吸引機構投資人的數位資產業務，搶攻大型投資人對數位貨幣需求日增的商機。

那斯達克執行副總裁兼北美市場部門主管寇亨（Tal Cohen）表示，已成立一個專注於數位資產的新團隊「那斯達克數位資產」（Nasdaq Digital Assets），並已延攬曾在Gemini負責初級經紀業務的奧巴赫（Ira Auerbach），領導這個新部門。這個團隊成員將在年底前達到40人。

那斯達克初期將推出為機構投資人託管比特幣與乙太幣等服務，可能與提供類似服務的Coinbase、富達數位資產（Fidelity Digital Assets）及Gemini等公司相競爭。那斯達克這項服務仍待紐約金融服務部批准。

寇亨說，機構投資人參與數位資產的需求近來持續增加，那斯達克已準備好加快更廣泛的採用速度，並且帶動持續成長。奧巴赫也說，「我們認為，下一波革命將由機構的大規模採用所驅動」。

寇亨表示，託管服務是基礎，在託管服務的支持下，將能開始開發其他解決方案，提供執行服務、流動性服務、並且思考要如何支持這塊新市場，那斯達克目前還沒有推出加密貨幣交易所的計畫，將根據監管環境和競爭情況，評估這個機會。

奧巴赫說，那斯達克不排除和加密貨幣原生業者結盟或併購的機會，但短期還沒有併購計畫。

儘管加密貨幣市場行情近來崩盤，迫使一些大型業者裁員數千人以削減成本，華爾街大型業者仍因機構投資人的興趣不減，而加深涉入數位資產領域。紐約梅隆銀行（BNY Mellon）和道富公司（State Street）等金融業者也為機構投資人提供加密貨幣託管服務，雖然美國證管會（SEC）近來發布的指引，提高了加密貨幣託管服務的資本密集度。

此外，貝萊德（BlackRock）已和Coinbase合作，讓投資人更易於交易比特幣，不久後也推出首項直接連結比特幣的自家投資產品，由嘉信理財（Charles S）、富達數位資產、Citadel證券及Virtu金融公司等業者支持的交易所EDX市場公司，今年也將開始交易一些加密貨幣。

不過，那斯達克執行長傅利德曼5月受訪時說，那斯達克對加密貨幣領域的整體態度依然更加審慎，原因為監管問題。

比特幣行情依然低迷，21日盤中小漲0.3%至19,022.22美元，但依然看跌，可能回測17,592美元的2020年12月低點。

比特幣 紐約 理財 那斯達克

延伸閱讀

富坦科技 長期績效穩健

商業興觀點／加密幣支付 線上交易新模式

從騙局變黃金？昔喊「比特幣會歸零」 華爾街之狼認錯：我現在很看好它

比特幣ATM當心了！他爆遭駭客竊幣2年 全台灣這機器還有18台

相關新聞

Gap裁減約500名辦公室人力 營運困難重重

服飾業者Gap正裁減約500名辦公室人力，顯示該公司正面臨重重挑戰。

道瓊指數3萬點守得住嗎？市場緊盯Fed決策

美股道瓊工業股價指數20日續挫，眼看將要跌向3萬點，令投資人憂心，這個整數關卡守得住嗎？

美聯準會利率會議前夕 亞股收跌

美國聯邦準備理事會（Fed）即將召開決策會議，預料將會宣布連續第3度大幅升息之際，亞股今天收跌。而在俄羅斯升高在烏克蘭的...

報告：2060年全球四分之三成人超重或肥胖 阻礙經濟發展

一項今天發表的研究指出，2060年以前，不斷攀升的肥胖率將對世界經濟造成3.3%的國內生產毛額（GDP）損失，不僅會減緩...

中國清零政策削弱歐企信心 歐盟商會示警

中國歐盟商會今天發布報告指出，中國「欠缺彈性」且「不一致」的COVID-19清零政策重挫歐洲企業在中國的營運。報告中警告...

FCC將陸電信企業列國安黑名單 陸外交部：美方無理打壓

美國聯邦傳播委員會（FCC）20日以「國家安全風險」，將中資電信企業太平洋網絡有限公司及其全資子公司信通，以及中國聯通美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。