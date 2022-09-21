那斯達克加強進軍加密貨幣市場 推出法人託管服務

儘管近月來加密貨幣行情重挫， 那斯達克交易所母公司那斯達克公司（Nasdaq）依然朝進軍加密貨幣市場跨出重要的第一步，推出吸引機構投資人的數位資產業務，搶攻大型投資人對數位貨幣需求日增的商機。

那斯達克執行副總裁兼北美市場部門主管寇亨（Tal Cohen）表示，已成立一個專注於數位資產的新團隊「那斯達克數位資產」（Nasdaq Digital Assets），並已延攬曾在Gemini負責初級經紀業務的奧巴赫（Ira Auerbach），領導這個新部門。這個團隊成員將在年底前達到40人。

那斯達克初期將推出為機構投資人託管比特幣與乙太幣等服務，可能與提供類似服務的Coinbase、富達數位資產（Fidelity Digital Assets）及Gemini等公司相競爭。那斯達克這項服務仍待紐約金融服務部批准。

寇亨說，機構投資人參與數位資產的需求近來持續增加，那斯達克已準備好加快更廣泛的採用速度，並且帶動持續成長。奧巴赫也說，「我們認為，下一波革命將由機構的大規模採用所驅動」。

寇亨表示，託管服務是基礎，在託管服務的支持下，將能開始開發其他解決方案，提供執行服務、流動性服務、並且思考要如何支持這塊新市場，那斯達克目前還沒有推出加密貨幣交易所的計畫，將根據監管環境和競爭情況，評估這個機會。

奧巴赫說，那斯達克不排除和加密貨幣原生業者結盟或併購的機會，但短期還沒有併購計畫。

儘管加密貨幣市場行情近來崩盤，迫使一些大型業者裁員數千人以削減成本，華爾街大型業者仍因機構投資人的興趣不減，而加深涉入數位資產領域。紐約梅隆銀行（BNY Mellon）和道富公司（State Street）等金融業者也為機構投資人提供加密貨幣託管服務，雖然美國證管會（SEC）近來發布的指引，提高了加密貨幣託管服務的資本密集度。

此外，貝萊德（BlackRock）已和Coinbase合作，讓投資人更易於交易比特幣，不久後也推出首項直接連結比特幣的自家投資產品，由嘉信理財（Charles S）、富達數位資產、Citadel證券及Virtu金融公司等業者支持的交易所EDX市場公司，今年也將開始交易一些加密貨幣。

不過，那斯達克執行長傅利德曼5月受訪時說，那斯達克對加密貨幣領域的整體態度依然更加審慎，原因為監管問題。

比特幣行情依然低迷，21日盤中小漲0.3%至19,022.22美元，但依然看跌，可能回測17,592美元的2020年12月低點。