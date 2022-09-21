聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞銀調降開發中亞洲成長率 大陸30年來首落後其他整體

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲開發銀行（ADB）調降開發中亞洲經濟成長預估。中新社
亞洲開發銀行（ADB）調降開發中亞洲經濟成長預估。中新社

亞洲開發銀行（ADB）21日調降開發中亞洲經濟體成長展望，影響因素包括利率攀升、俄烏戰爭持續以及中國大陸的清零防疫政策。其中，大陸的經濟成長速度將是30年來首度慢於其他亞洲發展中經濟體，台灣則有機會「保三」。

亞銀公布「亞洲發展展望更新報告」，預期開發中亞洲今年經濟成長4.3%，較7月預估的4.6%下修；大陸今年成長率預估則從4%調降至3.3%，主要是零星出現的新冠疫情和防疫封控措施削弱大陸經濟成長。

亞銀表示，大陸經濟成長將是30年來首度慢於其他亞洲發展中經濟體，後者預期今年成長5.3%。亞銀將此歸咎於大陸新冠政策導致的零星封鎖，房地產產業的問題，以及外部需求疲軟導致經濟活動減緩。

亞銀表示，儘管亞洲開發中地區顯示出觀光業回溫帶動經濟持續復甦的跡象，但全球的不利因素正拖累整體成長。亞銀行首席經濟學家帕克（Albert Park）說：「亞洲開發中經濟體持續復甦，但風險提高」，全球景氣下滑將衝擊出口，已開發經濟體貨幣緊縮幅度比預期大，可能引發金融動盪。

至於台灣方面，今年預估成長3.4%，較4月的3.8%預估值下修；明年成長率預估值持平於3%。亞銀對台灣今明年的通膨率預估分別持平於2.8%與2%。

印度今年經濟成長率預估值也從7.2%下修至7%，受通膨和貨幣緊縮因素拖累；東南亞經濟體今年成長率預估值從4.9%上修至5.1%，主要獲得印尼和菲律賓強勁的內需推動。

帕克說，雖然亞洲地區的通膨率低於其他地區，但供應受擾持續推高糧食和燃料價格，「亞洲開發中經濟體的政府必須留意這些風險，採取必要措施來抑制通膨同時不危及經濟成長」。

通膨 俄烏戰爭

延伸閱讀

大陸躍俄煤炭、石油大買家

大陸股債 擁三利多

俄羅斯煤炭、石油打折出售 大陸進口量猛增

超吸睛！宮務大臣「折斷白杖」儀式於女王國葬首度曝光

相關新聞

Gap裁減約500名辦公室人力 營運困難重重

服飾業者Gap正裁減約500名辦公室人力，顯示該公司正面臨重重挑戰。

道瓊指數3萬點守得住嗎？市場緊盯Fed決策

美股道瓊工業股價指數20日續挫，眼看將要跌向3萬點，令投資人憂心，這個整數關卡守得住嗎？

美聯準會利率會議前夕 亞股收跌

美國聯邦準備理事會（Fed）即將召開決策會議，預料將會宣布連續第3度大幅升息之際，亞股今天收跌。而在俄羅斯升高在烏克蘭的...

報告：2060年全球四分之三成人超重或肥胖 阻礙經濟發展

一項今天發表的研究指出，2060年以前，不斷攀升的肥胖率將對世界經濟造成3.3%的國內生產毛額（GDP）損失，不僅會減緩...

中國清零政策削弱歐企信心 歐盟商會示警

中國歐盟商會今天發布報告指出，中國「欠缺彈性」且「不一致」的COVID-19清零政策重挫歐洲企業在中國的營運。報告中警告...

FCC將陸電信企業列國安黑名單 陸外交部：美方無理打壓

美國聯邦傳播委員會（FCC）20日以「國家安全風險」，將中資電信企業太平洋網絡有限公司及其全資子公司信通，以及中國聯通美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。