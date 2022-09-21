輝達發表最新GeForce顯卡 添AI技術、採台積4奈米製程

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）20日發表專為電玩推出的新旗艦晶片，利用人工智慧（AI）強化繪圖功能，創造遊戲中更逼真的影像。輝達同時表示，已委託台積電生產這款晶片。

輝達執行長黃仁勳在線上直播演說中介紹這款最新的「Ada Lovelace」繪圖晶片系列，命名由來是向19世紀英國數學家愛達·勒芙蕾絲致敬，她是浪漫派詩人拜倫的女兒，被視為是計算機科學的早期先驅。

這款晶片的旗艦款GeForce RTX 4090售價1,599美元，10月12日上市；另外兩款較便宜的RTX 4080售價分別為899美元與1,199美元，11月開始銷售。

MarketWatch分析，中階晶片RTX 4080的定價比先前基於Ampere架構的處理器漲價高達29%，凸顯輝達顯然押注在通膨時期提高售價，也不會減損死忠玩家等著升級設備的決心。

黃仁勳表示，這些晶片將由台積電採4奈米（4N）製程製造，這和輝達前一代旗艦遊戲晶片是由三星電子代工不同。

新的Lovelace晶片採用AI改善遊戲圖像。要運算螢幕上每一個畫素的應有呈現樣貌是件難事，而輝達晶片採用AI來預測一些畫素的呈現樣貌，同時無須進行整套運算。Lovelace晶片延伸這項技術，利用AI產生遊戲所有的幀數。

輝達全球GeForce行銷副總裁威柏林（Matt Wuebbling）在記者會中表示，Lovelace晶片將在全球銷售，不受美國近期禁止把輝達高階資料中心AI晶片賣給中國大陸的禁令影響。

威柏林說，這些晶片也將不會包含所謂哈希率的限制器，原因是乙太坊區塊鏈近期已有所調整。此前，輝達會在前幾代晶片中嵌入哈希率限制器，用來限制晶片被用於乙太幣挖礦。

輝達近年來因資料中心業務蓬勃發展而受到矚目，旗下晶片被用於AI運作，可進行自然語言處理等工作。不過，繪圖晶片仍是輝達的業務主幹，在最近期會計年度的269億美元營收中，占比達59%。