Fed決策壓力下 原油價格下跌 金價接近兩年多低點

金融市場目光都集中在周三的聯準會（Fed）政策決定之際，原油市場周二下跌，黃金價格接近兩年多低點。美元匯率走高，也加重大宗商品價格的壓力。

油價下跌

在全球多家央行料將進一步收緊政策之際，原油價格周二下跌。為了遏制通膨，Fed以及歐洲和亞洲的多家中央銀行都料在本周宣布升息。

市場的流動性下降，導致價格波動劇烈，而美元走強也加重了油價的壓力。布蘭特原油期貨結算價接近91美元，追隨了股市的跌勢。

11月交割的布蘭特原油期貨下跌1.38美元，至每桶90.62美元。10月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌1.28美元，結算價報每桶84.45美元；該合約於周二到期。交投更活躍的11月合約下跌1.42美元至83.94美元。

「Fed本周勢將升息，加重美國股市的壓力，似乎也正在壓制原油價格，」 Bok Financial Securities高級副總裁Dennis Kissler說：「短期內，油價容易受到Fed升息和美國定於11月釋放更多戰略石油儲油的影。」

由於投資人擔憂全球經濟放緩將會衝擊需求，原油價格自6月初以來已經下跌約三分之一，俄羅斯入侵烏克蘭之後的漲幅已經悉數回吐。供應增加的可能性也不利於油價前景；美國周一宣布，將在11月從戰略石油儲油中額外釋放1000萬桶石油

黃金價格跌至接近兩年多低點

由於美元走強，以及Fed將在周三宣布利率決策，周二黃金價格逼近兩年多來最低價位。

周二美元與經過通膨調整的美國公債殖利率一道走高，給黃金價格帶來額外的壓力。在火熱的通膨數據促使一些人押注Fed將升息100基點之後，黃金價格上周跌破了1700美元關口，且此後延續了跌勢。

紐約時間下午2:24，現貨黃金下跌0.6%，至每英兩1,665.24美元；銀價下跌1.6%，鈀金下跌3.1%，白金上漲0.2%。

基本金屬漲跌互見，鎳價走高

LME銅期貨上漲0.1%，報每噸7758美元；鋁期貨下跌0.2%，報2245.5美元；鎳期貨上漲1.5%，報24964美元；鋅期貨下跌0.4%，報3128.5美元。