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美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

美元在Fed決議前走升 瑞典狂升息4碼卻未能提振克朗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周二漲0.4%，報110.215，再度逼近本月觸及的逾20年高位110. 79。路透
美元指數周二漲0.4%，報110.215，再度逼近本月觸及的逾20年高位110. 79。路透

美元周二升至接近20年高點，投資人準備迎接聯準會（Fed）又一次大幅升息，這也是本周超級央行周的主要焦點。

Fed周二開始為期兩天的會議，利率期貨交易商預計升息75個基點的可能性為83 %，升息100個基點的可能性為17%。

美元指數周二漲0.4%，報110.215，逼近本月觸及的逾20年高位110. 79，可望在六周內第五度呈周線上漲。今年到目前為止，美元已經上漲約15%，勢將創下41年來最大漲幅。

歐元兌美元貶值0.6%，至0.9966美元。即使在歐洲央行總裁拉加德表示可能需要將利率提高到限制經濟成長的水平，以冷卻需求並打擊高通膨後，歐元也未能得到提振。

瑞銀集團(UBS)紐約外匯策略師Vassili Serebriakov說：「目前很難看到美元的頂部，短期因素正在推動對美元的需求：涉險意願疲軟，對全球經濟衰退的疑慮，鷹派Fed，以及烏克蘭戰爭等因素。」他也說：「一旦美國通膨觸頂，全球經濟見底，美元將轉而走低，但我們還沒有到那 一步。」

同樣在周二，瑞典央行將利率提高了整整一個百分點，幅度超過分析師的預期，導致瑞典克朗兌歐元和美元短暫飆升。但瑞典克朗沒能保持住這波強勢。美元兌克朗升值0.6%，至10.8994克朗。

ING的貨幣策略師Francesco Pesole說：「從某種程度上說，這是瑞典央行一次提振克朗的嘗試，但失敗了，這並不令人意外。」

他說，歐洲貨幣與央行政策之間的關係已經被打破，市場越來越多地以歐洲的能源和增 長前景作為交易題材。

對利率政策預期敏感的美國2年期債券殖利率最高升至3.992%，為2007年11 月以來最高，這為美元提供了額外的支撑。

受挫的英鎊貶值0.5%，至1.1385美元。英國央行將在周四公布利率決定，投資人對升息50還是75個基點的看法不一。

日本央行本周也將開會，但普遍預料將維持其超寬鬆刺激政策，包括將10年期公債殖利率固定在零附近，以支持脆弱的經濟復甦。由於這一政策，日圓今年已經暴跌，美元兌日圓周二升值0.4%，報143.78日圓，在9月7 日攀升至144.99日圓的24年最高價位後，長達一周的盤整走勢仍在繼續。2022年迄今，日圓兌美元已暴跌近20%。

瑞典 Fed

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