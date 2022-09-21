末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退 美股恐跌40%

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）認為，美國乃至全球都將在今年底發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，可能持續到2023年全年，標普500指數恐大幅下跌。

彭博資訊報導，Roubini Macro Associates董事長兼執行長羅比尼周一受訪表示，即使是普通的衰退，標普500指數也可能下跌30%，如果出現「真正的硬着陸」，美股恐重挫40%。

羅比尼因預測2007年至2008年的房地產泡沫破滅，獲「末日博士」稱號。他說，預期美國只會淺衰退的人，應該看看企業和政府的高負債比。隨著利率上升和償債成本增加，「許多僵屍機構、僵屍戶、企業、銀行、影子銀行和僵屍國家都會完蛋。所以到時候就知道誰在裸泳了」。

他表示，對美國聯準會而言，既要讓通膨降到2%的目標，又要避免硬著陸，是不可能完成的任務。他預期聯準會本次會議將升息3碼，11月和12月再各升息2碼，聯邦資金利率目標區間年底會升至4%-4.25%。

不過，通膨居高不下，意味聯準會除升息之外「可能別無選擇」。此外，疫情帶來的負面供應衝擊，加上俄烏衝突和中國大陸清零政策等因素，將導致成本上升和經濟成長放緩。這會讓聯準會當前「成長式衰退」的目標——經濟低速增長和失業率上升並行，以遏制通膨——很難實現。