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美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

台積電ADR變動不大 聯電下挫折價拉大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二微跌0.1%收在78.15美元，較台北交易股票溢價2.9%，費城半導體指數下跌1.5%。

美國股市周二下跌，公債殖利率升至多年來的高峰，因市場預料聯準會（Fed）周三預料將公布更有力的貨幣緊縮政策以遏制通膨。此外，福特汽車在內美國企業也出現更多受到通膨衝擊的證據。

道瓊工業指數下跌313.45點，跌幅1.0%，至30,706.23點；標普500指數跌43.96點，跌幅1.1%，至3,855.93點；那斯達克綜合指數跌109.97點，跌幅1%，至11,425.05點。標普500指數已連續三個交易日收於3,900點以下，這是技術指標的支撐點。今年迄今，標普500指數已下跌19.1%。

台灣加權股價指數昨天上漲123.62點收在14,549.30點。台積電漲2.0%收在476.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 87.07 -0.54 85.40 0.91

中華電 CHT 117.03 -0.96 118.00 -0.82

台積電 TSM 490.39 -0.10 476.50 2.92

聯電 UMC 39.22 -2.34 40.15 -2.32

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 標普 台積電

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