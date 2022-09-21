道瓊下挫313點 Fed決策前公債殖利率攀高 福特財測黯淡

美國股市周二下跌，因市場預料聯準會（Fed）周三預料將公布更有力的貨幣緊縮政策以遏制通膨，公債殖利率升至多年來的新高。此外，福特汽車在內美國企業也出現更多受到通膨衝擊的證據。

道瓊工業指數下跌313.45點，跌幅1.0%，至30,706.23點；標普500指數跌43.96點，跌幅1.1%，至3,855.93點；那斯達克綜合指數跌109.97點，跌幅1%，至11,425.05點。標普500指數已連續三個交易日收於3,900點以下，這是技術指標的支撐點。今年迄今，標普500指數已下跌19.1%。

美國10年期公債殖利率從周一的3.489%升至3.571%，是2011年3月來最高。對利率前景敏感的2年期國債收益率從周一的3.946%攀升至3.962%，再次收在2007年以來的最高水準。受到密切關注的2年/10年期公債殖利率差進一步倒置。殖利率曲線倒掛通常表明一到兩年後將出現經濟衰退。

福特重挫12.3%，創下2011年以來最大單日跌幅，該公司表示通膨將帶來10億美元的額外成本，超過預期，而且由於零部件短缺，部分交車延到第4季。通用汽車下跌5.6%。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)美國股票及衍生品策略主管Greg Boutle說：「我們已經看到一些風向球企業談到了他們所面臨的壓力，因此，我們可能會在第3季財報中看到一些獲利受到擠壓和營收下降的情況。」Boutle也說 ，「有很多阻礙股市持續反彈的不利因素。在Fed緊縮政策之際，本益比很難擴大。」

市場普遍預料，Fed周三將連續三度升息75個基點，市場還認為升息100個基點的可能性為17%，並預測到2023年3月最終升到4.49%。彭博調查的96位分析師中，只有兩位預測本周會升息100基點。

此外，投資人也關注最新的經濟預測和點狀圖，以了解決策者對最終利率水準的看法，以及對失業、通膨和經濟成長前景的看法。

標普500指數11大類股全部下跌，對經濟敏感的房地產股材料股跌幅最大，分別下跌2.6%和1.9%。

Nike大跌4.5%，巴克萊將這家體育用品巨頭的評級從「增持」下調至「觀望」，理由是中國大陸市場因9月初的新冠封控壓力而產生波動。這是另一個市場對企業未來獲利十分敏感的跡象。

服裝製造商Gap收跌3.3%。該公司周二宣布，由於庫存過剩和銷售疲軟，將裁減500個工作，並撤回上月末公布的年度財測。