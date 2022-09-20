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美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

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美股道瓊早盤跌370點 Fed利率會議開始

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數20日開低走低，早盤均跌逾1%，未能守住前一日尾盤急拉的漲勢，道瓊工業指數早盤大跌逾350點。路透
美股三大指數20日開低走低，早盤均跌逾1%，未能守住前一日尾盤急拉的漲勢，道瓊工業指數早盤大跌逾350點。路透

美股三大指數20日開低走低，早盤均跌逾1%，未能守住前一日尾盤急拉的漲勢，道瓊工業指數早盤大跌逾350點。美國聯準會（Fed）正展開為期兩日的例行會議，而市場認定Fed將升息3碼（75個基點），結果預定美東時間21日下午2時（台灣22日凌晨2時）公布。

道瓊工業指數早盤跌約370點，或1.2%，標普500那斯達克綜合指數的跌幅也在1%左右，費城半導體指數跌約1%，台積電ADR跌0.2%，股價相對有撐。

股市近幾周跌勢不止。Fed主席鮑爾日前發表的談話，加上美國8月消費者物價指數（CPI）出乎預料強勁，導致投資人紛紛為進一步提高利率做好準備，直到通膨降溫。

Spartany資本證券公司首席市場經濟學家說：「在Fed公布決策利率的前夕，交易員顯得十分謹慎，市場難以消化公債殖利率升高訊號，導致市場不穩定。」

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