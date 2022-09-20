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美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

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美銀：在這個情況下 美元將飆新高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國銀行指出，若各國央行的升息措施導致國內經濟硬著陸，美元可能升至新高水準。路透
美國銀行指出，若各國央行的升息措施導致國內經濟硬著陸，美元可能升至新高水準。路透

美元的名目匯率仍盤旋在20年高點附近，但美國銀行指出，若各國央行的升息措施導致國內經濟硬著陸，美元可能升至新高水準。

Business Insider報導，美銀分析師19日公布報告指出，對美元的預測，其實就是對美國通膨的預測，假設Fed持續承諾對抗通膨，但仍願意避免經濟硬著陸，唯有在美國通膨出現明確的下行路徑時，美元才會開始走弱。

美銀的基本預測情境，是美元將在今年底或明年初開始貶值，但若通膨未能下滑、各國央行又無法達成軟著陸，這個展望可能生變。

美銀說，在該銀行的基本預估情境錯誤時，就進入負面情境，也就是通膨繼續攀高，央行在壓低通膨時也無法避免硬著陸，那麼美元可能繼續衝高，並且維持高水準更長一段時間，判斷關鍵將是年底前的通膨數據。

在此同時，美國前財長桑默斯警告，升息速度太慢的代價，可能就是停滯性通膨－經濟成長下滑、失業率攀升，通膨又居高不下。他說，若Fed是認真想壓制通膨，那麼利率高峰高於5%，他也不意外。

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