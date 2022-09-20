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投資人認為 明年西德州油價將介於80到100美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
投資人估計，明年美國西德州中級原油均價將介於每桶80~100美元。路透
投資人估計，明年美國西德州中級原油均價將介於每桶80~100美元。路透

路透報導，參加本月巴克萊會議的投資人估計，明年美國西德州中級原油均價將介於每桶80~100美元，高於期貨價格顯示的水準。

美國原油10月期貨20日盤中報每桶85.78美元，2023年合約報每桶79美元。

在巴克萊銀行的調查中，參加該銀行能源與電力業執行長研討會的與會者裡，約56%預估全球石油庫存將在未來12個月內下降。化石燃料生產仍遭受供應鏈中斷和通膨的干擾，略超過一半的受訪者預期，從今年第4季至明年，美國石油產量將增加每日50萬~70萬桶。

美國能源資訊局（EIA）則預測，明年石油產量為平均每日1,260萬桶，比今年預估水準的每日1,180萬桶，增加約每日80萬桶。

受訪者認為，油田通膨仍是一個問題，68%預估2023年成本將躍升10%至20%。

另外，美國銀行上調明年的美國油價預測4美元，至每桶94美元，因石油輸出國組織和盟國（OPEC+）僅小幅、只具象徵意義的減產。OPEC+在9月初同意將每日減產10萬桶，相當於全球總需求的0.1%，因為擔心供應過剩以及全球經濟疲軟。

美國 通膨 OPEC 油價

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