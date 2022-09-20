新加坡金管局警告 全球經濟面臨四大風險

新加坡金管局（MAS，央行）局長孟文能說，全球經濟面臨四大風險，包含明年景氣會陷入低迷。這席話暗示各國央行決策者處於救火模式的時間可能會更長。

彭博資訊報導，孟文能出席私募股權和創投業者與會的「SuperReturn Asia」會議時，將景氣低迷的嚴重程度、中期內的通膨軌跡、地緣政治對市場的衝擊、氣候風險對投資組合的影響，列為全球前景遭遇的主要風險。

孟文能表示，關鍵問題在於，景氣低迷會持續多久，以及程度會有多嚴重。他也說，這取決於通膨水準有多高、多頑固，各國央行可能別無選擇，緊縮貨幣政策的程度與時間，勢將比市場預測更大、更久。

星國和許多經濟體一樣，正努力應對尚未觸頂的通膨，以及緊俏的勞動市場。過去一年來，金管局已緊縮貨幣政策四次，兩次是透過臨時會議決議，出乎市場意料之外，預計10月將再次收緊政策，以期在年底時將壓低當前已達7%的通膨率。

孟文能說，中期通膨可能更高，持續時間也更久，而非近期的溫和上揚。他還說，廉價貨幣和勞動力的時代很可能已落幕。

在全球經濟面臨逆風下，經濟學家預估今年星國經濟將擴張3.6%，遠低於去年的近8%，也是增幅最小的東南亞國家之一。

與此同時，高度依賴貿易的星國經濟，很容易受全球前景黯淡的影響，包括其第一大貿易夥伴中國大陸經濟疲軟所帶來的重大衝擊。全球央行競相調高利率，也為金管局帶來更多壓力，即便星元貶值幅度小於該區域的其他國家。

另外，他對私募股權和創投公司提出三個投資建議。首先是從成長股轉為穩定獲利的公司，二是改把南亞和東南亞當作關鍵的成長市場，三是將私募信貸作為籌募資金的新途徑。

他也宣布，金管局已追加投資10億美元，來擴大旗下私人市場計畫（PMP）的規模，使該計畫規模擴增至60億美元。