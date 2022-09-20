股神後繼有人？巴菲特長孫媳 到小摩的這個部門任職

「股神」巴菲特的孫媳婦莉莉‧巴菲特（Lili Buffett），如今成為美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）新職員。

彭博新聞報導，根據莉莉在Instagram個人帳號發布的一篇貼文，她19日已正式到摩根大通就職。知情人士透露，她將成為小摩美國財富管理部門的一員。小摩拒絕置評，Lili Buffett並未立即回覆彭博的置評請求。

總部位於紐約的小摩，在5月舉行的投資人日中，將財富管理事業定調為主要成長計畫之一，計劃未來三年內新增約1,300名顧問。其消費者和社區銀行業務聯席執行長Jennifer Piepszak在活動中表示，這種投資將「置我們於獲勝位置」。

現年36歲的莉莉畢業於哥倫比亞大學，在2011年與巴菲特的長孫霍華德‧W‧巴菲特（Howard W. Buffett）結為連理，根據領英（LinkedIn）平台的資料，她擁有比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）兼任董事會成員的經驗，巴菲特在2006到2021年是該基金會受託人，貢獻了超過300億美元。

幫助巴菲特管理波克夏公司（Berkshire Hathaway）約3,270億美元的股票部位的Todd Combs，是小摩董事會成員。這兩家公司還與電商巨頭亞馬遜（Amazon）合資，創立了一家旨在改革健保福利的新創公司，但這家新創去年已收攤。