WSJ：股市漲使鮑爾重寫傑克森洞年會講稿 粉碎鴿派預期

向來能清楚掌握美國聯準會（Fed）思維的華爾街日報記者提米爾勞斯（Nick Timiraos）指出，在8月Fed傑克森洞年會前夕，市場預期Fed可能放緩加息步伐而反彈，促使Fed官員認為市場錯誤解讀其意圖，因此鮑爾決定重寫完原定的演說講稿，改為直言不諱，透露Fed願意接受對抗通膨所帶來的衰退代價，徹底粉碎市場的鴿派預期。

鮑爾在演說中提到Fed前主席伏克爾的例子，表示「在（抗通膨）任務結束前，我們必須堅定不疑（Keep At It）」，這個「堅定不疑」，正是援引伏克爾2018年自傳的書名「Keeping At It」。伏克爾在1980年代為了壓制惡性通膨，不惜大幅升息，讓經濟陷入衰退。

這番話也凸顯鮑威爾立場的迅速轉變。一年前，他還在疾呼強力刺激經濟，今年卻引導推動1980年代初以來最迅速的貨幣政策緊縮。

Fed有兩大職責－充分就業和穩定物價，但隨著近來美國通膨率居高不下，8月更達8.3%，鮑威爾已認定，他必須和伏克爾一樣，全神貫注於對抗通膨，即便如此會在短期內重創就業。現在除非被問到，否則鮑爾已停止談論所謂的軟著陸。他也已把Fed穩定物價的目標，框架為 「無條件」的義務。

於是，Fed官員雖然不願明說，但都暗示可能會上調利率，直到迫使失業率上升、工資成長放緩。Fed理事沃勒已暗示，失業率若從目前的3.7%上升到5%左右，Fed也不會感到不安。但失業率這種升幅只會出現在經濟衰退時期。

這也與Fed多年來的行動方式不同。過去，只要經濟和就業市場似乎面臨危險，Fed就會寬鬆貨幣政策，但這是因為當時通膨都接近或低於Fed的2%目標。

但一些人表示，Fed太強調就業復甦的重要性，導致忽視通膨上漲更久的威脅。此外，俄羅斯入侵烏克蘭和西方的金融反制，帶動能源、化肥和其他商品的價格上漲，也使Fed難以預測經濟將如何從新冠疫情的衝擊中復甦。

鮑爾今年才暗示Fed必須加快加息，以因應通膨威脅，之後還一再修改升息計畫，導致市場劇烈震盪。他在7月再次升息3碼後，含糊地暗示Fed終將放慢加息步伐，引發市場歡欣鼓舞，交易員押注也從升息轉向降息，但這些反應讓Fed官員和許多民間分析師摸不著頭緒，因為Fed並未發出政策轉向訊號。

這樣的市場反應也提高Fed工作的難度。Fed打算透過升息抑制投資和支出，從而令經濟放緩，但股市上漲卻只會造成反效果。曾任Fed高級經濟學家的耶魯大學管理學院教授英格利許（William English）猜測，鮑爾可能不樂見市場在Fed 7月會議後的反應。

正好，8月的傑克森洞年會是2019年來首度實體舉行，成為鮑爾「說清楚講明白」的舞臺。市場也確實接受到這個「直截了當」的訊息，股市重挫，對利率特別敏感的美國2年期公債收益率竄升。

不過，Fed這波升息循環的利率高峰仍不確定，部分原因是通膨前景的不確定性很高。經濟學家原本預期，隨著商品需求走軟、商品價格和運輸成本下降，通膨步伐將放緩，但美國上周公布的8月通膨率仍高得令人不安：核心消費者物價格指數月比攀升0.6%，為7月升幅的兩倍，且服務業物價格走強，顯示需求強勁，

TS Lombard首席美國經濟學家布里茲（Steven Blitz）認為，8月CPI數據傳遞的訊息是，核心通膨壓力不會消失，而且勞動市場的就業數量還在大量增加。