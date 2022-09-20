不堪虧損擴大 蝦皮陸續關店裁員
虧損持續擴大，蝦皮海外據點不斷關店與裁員。根據內部文件指出，去年營收依舊呈現虧損的蝦皮，已開始大動作裁員，高層主管也不支薪希望節省開銷。除此之外，該公司拉丁美洲據點也將關門不再營業。這一波全球供應鏈受到衝擊下，多家電子商務公司營收下滑。
裁員印尼3%員工
據《商業內幕》報導，新加坡媒體引述內部消息指出，蝦皮裁員對象涵蓋人資、地區業務、行銷與工程部門，另外，蝦皮母公司冬海集團也將裁掉蝦皮印尼3%的員工，不過並未透露何時實施。
對此，蝦皮的解釋是，「這些改變是我們優化營業效率的努力一部份，目標是達到所有業務能自給自足。」
蝦皮在2015年先在東南亞7個國家設置據點，目前則擴大到東南亞、拉丁美洲與歐洲共13個國家，其主要競爭對手為阿里巴巴支持的Akulaku與Bukalapak等公司。除了精簡業務人力外，冬海集團也表示，高層也將放棄薪水及緊縮開銷。
印度發展也受挫
據《彭博社》報導，冬海集團創辦人李小冬在上週宣布，管理階層還將放棄薪水並實施公司花費緊縮制度，希望能撐過這次經濟成長放緩難關。冬海最大投資人之一還包括中國科技大廠騰訊。蝦皮除了關閉拉丁美洲及歐洲業務外，在印度由於當地與中國企業關係持續緊繃已遭禁止營業。
2022年第2季蝦皮虧損達9.31億美元，去年同期則虧損4.3億美元。蝦皮將關閉智利、哥倫比亞與墨西哥據點並完全退出阿根廷市場，目前只有巴西市場不受影響。東南亞市場貢獻蝦皮總營收63.5%，拉丁美洲為18.6%。
在蝦皮裁員消息傳出前，全球電子商務早已發生同樣景況，例如今年7月，加拿大Shopify宣布裁員1,000人，8月ShipBob也表示裁員7%。目前整個電子商務產業已出現人力精簡，原因則受到全球供應鏈不穩及史無前例的通貨膨脹衝擊。
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