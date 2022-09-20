韓媒：「Chip 4」聯盟將在下周召開首場預備會議

南韓首爾新聞報導，美國主導拉攏台灣、日本及南韓的「Chip 4」聯盟在延後約一個月後，將在下周初召開首場預備會議。

報導指出，「Chip 4」聯盟第一場預備會議下周初將以視訊會議舉行，來自美國、台灣、日本及南韓四個成員的局長級官員將出席，預料將討論未來的廣泛議程。美國正試圖以「Chip 4」聯攏，培育半導體產業的人力資源、研發（R&D）合作，並推動供應鏈多元化以遏制中國大陸的晶片業發展。

第一場預備會議原定2日舉行，但因各國官員日程協調困難而延後，一度改到9月中旬，但也因相同原因而推遲。

首爾新聞指出，雖然美國通膨削減法案（IRA）包含不利南韓電動汽車的條款，但觀察人士表示，南韓不會以加入Chip 4與否，作為協商IRA的籌碼，而是選擇進行單獨討論，例如同意美韓8日建立部長級磋商管道。