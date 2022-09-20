基金公司上周繼續倒貨新興市場ETF 台灣是最大輸家

擔心美國聯準會（Fed）大舉收緊貨幣政策將阻礙全球經濟成長，基金公司上周大舉拋售流動性最強的新興市場ETF。以個別國家而言，台灣流出最多，達1.25億美元。

規模234億美元的iShares安碩MSCI新興市場ETF（ EEM）9月迄今流出13.2億美元，可能創2020年3月來最多。上周，EEM流出的金額在所有投資開發中經濟體和特定國家的ETF裡高居榜首。彭博彙編的數據顯示，截至9月16日的一周，EEM流出2.737億美元，同期的股票基金則吸引到8,000萬美元。

交易員翹首以待本周聯準會即將召開的政策會議，由於美國通膨幾乎沒有放緩跡象，決策者料將大幅升息3碼。對中國大陸房地產市場下滑以及防疫封控的憂慮，也令投資人對新興市場股票卻步。陸企在EEM追蹤的MSCI新興市場指數中，占大約三分之一的權重。

ETF數據提供商和研究顧問公司VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth表示：「投資人擔心，美國繼續升息可能減緩新興市場的經濟成長，而美國潛在的經濟衰退恐引發連鎖反應，導致全球經濟放緩。更高的利率往往使投資人對風險更加敏感。」

不過，投資新興市場股票的兩支最大ETF——規模6,230億美元的iShares安碩核心MSCI新興市場ETF（IEMG），以及6,830億美元的領航富時新興市場ETF（VWO）——本月分別出現小規模流出和3億美元流入。彭博行業研究分析師Athanasios Psarofagis認為，它們之所以與EEM的情況不同，是因為後者的流動性強很多，受交易員喜愛，較長線的投資人則傾向青睞前兩支基金。