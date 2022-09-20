Android手機供應過剩 亞洲IC設計、晶圓代工業者遇逆風

彭博資訊分析師指出，亞洲IC設計業者與晶圓代工業者今年下半年可能面臨更強勁的逆風因素，原因是Android手機供應過剩，面臨庫存去化壓力，因而抑制晶片的需求。

分析師表示，Android手機過剩情況可能延續至下半年，並且轉化成較無法容忍半導體高庫存的情況，亞洲的IC設計業者和晶圓代工業者面臨不利環境的程度，更甚於智慧手機供應鏈的其他領域。

彭博的分析師指出，智慧手機製造商必須進行庫存去化，可能是多數亞洲晶圓代工業者下半年營收成長的一大拖累因素，尤其是聯電、中芯這類二線晶圓代工業者。至於無廠半導體公司，尤其是供應面板、電源管理和其他商品類型晶片的業者，可能選擇讓一些在今年初下的訂單延後交付，原因是面臨下游需求不明等因素。成熟節點晶圓代工業者在價格談判上也面臨挑戰。

不過，Android手機的庫存可能不會進一步惡化，因為需求似乎已接近谷底，在未來幾季可能會趨穩。隨著供應鏈干擾可能獲得舒緩，Android手機庫存的壓力在下半年可能減輕。雖然終端需求尚未回升，但特定手機規格的升級，例如OLED面板和iPhone相機的升級，可能會進一步舒緩與供應商庫存相關的不利局面。

分析報告指出，根據韓媒The Elec的報導，三星截至6月底未賣出的庫存有接近500萬隻智慧手機，小米的庫存天數在第2季上升至創紀錄的82天。雖然Android手機表現不佳，且從2019年第4季來就落後iPhone的表現，但進一步下滑的風險有限，因為Android手機第2季出貨量為2.42億支，已接近五年谷底的2.39億支。