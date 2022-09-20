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高盛：Fed 2024年才會降息 目前投資宜防禦操作

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾本周預料將強調，決心要維持高利率更長一段時間。路透
Fed主席鮑爾本周預料將強調，決心要維持高利率更長一段時間。路透

美國聯準會（Fed）20日召開為期兩天的決策會議之際，高盛（Goldman Sachs）認為，Fed從現在到明年底將再升息四次，接著維持利率在4.25%~4.50%區間，2024年才會降息，目前美國2年期公債殖利率還沒觸頂，建議投資最好保持防禦操作。

高盛以海濟斯（Jan Hatzius）為首的經濟學家團隊預期，Fed本周將升息3碼，提高聯邦資金利率區間到3%~3.25%，接著將在11、12月各再升息2碼，然後2023年升息1碼，2024年降息一次。

高盛的報告指出：「我們看到了計畫改變的幾個原因。股市（上漲）可能抵銷Fed過去設計的一些金融情勢緊縮情況，勞動市場強勁也降低目前的過度緊縮憂慮，Fed官員現在似乎希望在扭轉（經濟）過熱上，取得更快、更一致的進展，一些官員可能已重新評估了短期的中性利率」。

高盛以馬里歐提（Cecilia Mariotti）為首的策略師團隊則指出，美國2年期公債殖利率可能宅枚接近高峰，過去的經驗顯示，現在最好防禦操作。美國2年期殖利率正逼近4%。

報告指出，在Fed邁向鷹派高峰的過程裡，多數資產都遭遇挑戰，股市和「股六債四」投資組合的表現，通常會在升息循環終點的三到六個月前惡化，景氣循環股的表現也通常不如防禦類股，美元也可能維持強勢，直到利率抵達頂點。

彭博資訊經濟學家也認為，Fed本周可能升息3碼，Fed官員預估利率落點的利率點狀圖則可能顯示，明年聯邦資金利率將達4.1%，公布的經濟預測也將首度納入2025年展望，官員可能暗示在2025年之前，利率都將保持在3%以上。

彭博經濟學家預估，Fed主席鮑爾在決策會後記者會將強調，決心要維持高利率更長一段時間，也將更明白地坦承壓低通膨過程中，可能帶來的苦痛，並將表示11月會議不會排除各種選項。

德意志銀行則認為，Fed的升息行動將在明年第1季結束，屆時利率將達到4.9%的高峰。

Fed 美國

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