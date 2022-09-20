美西港口勞資談判僵局恐將再耗數月 衝擊重要貿易門戶

相對於美國鐵路勞資雙方達成協議，避免掉大罷工，美西港口的勞資談判卻陷入僵局，影響到該區對外貿易的樞紐門戶。航運業主管擔心，可能要再花好幾個月才能解決。

華爾街日報報導，業界主管本來希望5月中旬開始的談判，初秋能結束，但現在看起來，可能持續到2022年底或2023年，不確定性揮之不去。

美西港口的談判涵蓋從華盛頓州到加州共29個港口的22,000多名工人。在上一份勞資協議7月到期後，國際碼頭和倉庫工會（ ILWU）的成員一直在沒有合約的情況下工作——他們針對醫療和福利事項先簽成臨時協議，但在薪資和自動化之類的艱難議題上，一直沒有進展。這雖未延緩貨物搬運，但官員擔心因此引發勞資對抗升級。

西雅圖工會的工人上周開會，為設立罷工糾察線預做準備。由於對心肺復甦術訓練有歧見，華盛頓州塔科馬港的貨物裝卸設施8月沒人值夜班。另外在洛杉磯港，馬士基（A.P. Moeller-Maersk）旗下APM Terminals經營的最大貨櫃裝卸設施，自動化作業區大約四周沒人上工，工入的理由是自動化設備有安全疑慮。

華爾街日報引述洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）報導，因為此一爭議，8月有40,000個20呎貨櫃被轉移到鄰近的長灘港。

許多進口商正把貨物由西岸貿易門戶轉移到東岸或墨西哥灣港口，即使路線又長又貴，以免發生罷工或鎖廠時卡住他們貨物。這使得其中部分港口的碼頭擁擠、船隻大排長龍。

外界對勞資談判進展的憂慮，是因為美國各地的勞資糾紛日益增加。拜登政府上周進行干預，僥倖避免全美貨運鐵路系統陷入停頓。航運業官員表示，他們也希望政府更深入參與港口勞工談判。