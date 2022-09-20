快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

學測突改英文題型惹議 大考中心喊卡暫緩實施

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際清算銀行支持主要央行強力升息 就算衰退風險上升

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際清算銀行認為，雖然衰退和債務風險攀升，抑制通膨仍是最重要的。歐新社
國際清算銀行認為，雖然衰退和債務風險攀升，抑制通膨仍是最重要的。歐新社

儘管世界銀行日前警告各國央行若把利率升到太高，可能會拖累全球經濟在明年陷入「毀滅性」的經濟衰退，但有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）仍敦促主要經濟體在經濟衰退和匯市波動的威脅加劇之際，仍應強力升息。

國際清算銀行在最新季報表示，雖然經濟衰退和債務風險都在上升，但抑制持續飆升的全球通膨，仍是最重要的。國際清算銀行貨幣和經濟部主任柏里歐（Claudio Borio）說，「以及時與強力的方式採取行動很重要」，「前置式（升息，即前期升息多一點）常能降低硬著陸的可能性」。

柏里歐在被問到央行升息到哪個程度是升太多的問題時，他說這是「10億、30億美元，或者你想說多少數字問題」，目前情勢特別複雜之處在於，現在至少自第二次世界大戰以來，決策者首度在債務危機已爆發、以及房市出現嚴重憂慮之際，同時還要試著解決飆升的通膨問題。而且當前各界持續下調經濟成長預測、又調高通膨預估。

國際清算銀行也點出眼前的另一個潛在麻煩。該機構警告，由於其他主要產油國的閒置產能有限，以及對新油氣計畫的投資受抑制，要取代俄羅斯石油很困難，這可能導致與石油有關的商品價格持續上漲，天然氣價格躍漲也可能對電價產生龐大而持久的影響，對工業生產形成重大逆風。

美元持續升值，也正在加劇美國以外地區的通膨問題，加重給開發程度較低經濟體的償債壓力。

世銀總裁馬爾帕斯19日受訪時指出，全球經濟趨緩可能延續至明年以後，但美國和中國大陸等大型經濟體明年有望復甦。

通膨 債務危機

延伸閱讀

存股族小心！金融股明年殖利率高的機率不大…丁予嘉悲觀看金融業、樂觀看通膨

為何有通膨？貨幣政策需要調整...就像是央行在開車

升息概念、漲價題材股 聚光

央行們放「鷹」 Q4將急劇升息

相關新聞

投資人認為 明年西德州油價將介於80到100美元

路透報導，參加本月巴克萊會議的投資人估計，明年美國西德州中級原油均價將介於每桶80~100美元，高於期貨價格顯示的水準。

新加坡金管局警告 全球經濟面臨四大風險

新加坡金管局（MAS，央行）局長孟文能說，全球經濟面臨四大風險，包含明年景氣會陷入低迷。這席話暗示各國央行決策者處於救火...

歐洲夏季旅遊旺季 私人飛機班次增三成

歐洲今年夏季的旅遊旺季，機場出現混亂景象，富裕人士自行想辦法，使得近幾個月的私人飛機使用激增幾乎三成，包括西班牙伊比薩島（Ibiza）到希臘米克諾斯島等度假勝地在內，各地機場的容量更加吃緊，還在法國引爆政治反彈。

美億萬富豪要幫網球選手找商機

億萬富豪艾克曼（Bill Ackman，圖右）旗下的潘興廣場基金會已攜手投資業者Prysm投資公司，引領投資一個新組織2,600萬美元，希望幫職業網球選手找尋球場外的商機。

信實董座買下杜拜最貴房產

杜拜棕櫚島一座度假莊園今年稍早以8,000萬美元成交，成為當地歷來最貴的住宅不動產交易案，誰是買家引發熱議。知情人士透露，這位神秘買家就是印度億萬富豪信實工業董事長安巴尼（Mukesh Ambani）。

瑞典央行一口氣升息4碼 為本周緊縮大戲揭開序幕

在本周上演的各國央行緊縮大戲中，打頭陣的瑞典央行今（20日）將政策利率調高整整1個百分點（4碼），以控制物價漲幅，為該國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。