國際清算銀行支持主要央行強力升息 就算衰退風險上升

儘管世界銀行日前警告各國央行若把利率升到太高，可能會拖累全球經濟在明年陷入「毀滅性」的經濟衰退，但有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）仍敦促主要經濟體在經濟衰退和匯市波動的威脅加劇之際，仍應強力升息。

國際清算銀行在最新季報表示，雖然經濟衰退和債務風險都在上升，但抑制持續飆升的全球通膨，仍是最重要的。國際清算銀行貨幣和經濟部主任柏里歐（Claudio Borio）說，「以及時與強力的方式採取行動很重要」，「前置式（升息，即前期升息多一點）常能降低硬著陸的可能性」。

柏里歐在被問到央行升息到哪個程度是升太多的問題時，他說這是「10億、30億美元，或者你想說多少數字問題」，目前情勢特別複雜之處在於，現在至少自第二次世界大戰以來，決策者首度在債務危機已爆發、以及房市出現嚴重憂慮之際，同時還要試著解決飆升的通膨問題。而且當前各界持續下調經濟成長預測、又調高通膨預估。

國際清算銀行也點出眼前的另一個潛在麻煩。該機構警告，由於其他主要產油國的閒置產能有限，以及對新油氣計畫的投資受抑制，要取代俄羅斯石油很困難，這可能導致與石油有關的商品價格持續上漲，天然氣價格躍漲也可能對電價產生龐大而持久的影響，對工業生產形成重大逆風。

美元持續升值，也正在加劇美國以外地區的通膨問題，加重給開發程度較低經濟體的償債壓力。

世銀總裁馬爾帕斯19日受訪時指出，全球經濟趨緩可能延續至明年以後，但美國和中國大陸等大型經濟體明年有望復甦。