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船隻短缺 導致能源運輸成本飆漲 形成新的能源威脅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲國家急於為冬天囤積燃料，導致載運船隻短缺，能源運輸成本飆升。路透
歐洲國家急於為冬天囤積燃料，導致載運船隻短缺，能源運輸成本飆升。路透

由於歐洲各國急於為今年冬天囤積燃料，導致載運船隻短缺，能源運輸成本飆升。

俄烏戰爭沒有結束的跡象，為取代俄羅斯的能源供應，運送液化天然氣（LNG）、柴油和原油的船隻從更遠的地方前來歐洲。航運專家表示，這使得船隻被占用得更久，延遲恢復提供服務的時間，從而引發全球運費上漲。

LNG的運費在這個時節都處於較高水準，今年還可能超過去年冬季的高峰。根據波羅的海交易所數據，美國石油貨物現在運往中國大陸的費用是2020年以來最高，從中東運往日本的石腦油石化原料成本則是3月的兩倍多。

貿易商和船東表示，船隻短缺可能影響到從美國進口石油和天然氣的亞洲經濟體，因為如果今年冬天變得異常寒冷，它們可能很難在短時間內補貨。連石化原料的運輸成本也愈來愈貴，進一步增加買家的負擔。製造步伐放緩，他們應對化學品需求低迷已經很辛苦。

船東Flex LNG Management AS的執行長Oystein Kalleklev說，整個冬季可供租用的LNG船隻很少，而且只能短程航行。他說，船東已經全數預約出租其船隊，並要求船隻及時趕回，以便美國德州自由港的LNG工廠恢復運作時有船可用。自由港的設施6月發生火災，導緻美國大部分LNG出口中斷，計劃11月重新啟動。

美國 俄烏戰爭 俄羅斯

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