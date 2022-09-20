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超微與英特爾說PC需求「日益惡化」 預示晶片股不妙

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
個人電腦（PC）需求的下滑幅度，甚於原先展望預估的不振前景。路透
個人電腦（PC）需求的下滑幅度，甚於原先展望預估的不振前景。路透

巴隆金融周刊（Barron's）報導，兩大電腦晶片製造商超微（AMD）與英特爾（Intel）都坦承，個人電腦（PC）需求的下滑幅度，甚於原先展望預估的不振前景，預告晶片類股前景不妙。

Berstein分析師雷斯根上周在和英特爾及超微會面後，19日發布報告，主要基調就是PC市場「日益惡化」。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）向雷斯根表示，PC市場「進一步惡化」，惡化程度甚於英特爾7月預估的比去年下滑10%。辛斯納未提供修正後的展望，但表示由於中國大陸銷售更加疲軟、總體環境更加艱困，資料中心市場景氣也減弱。

雷斯根也和超微的企業伺服器部門主管麥克納馬拉（Dan McNamara）會面，麥克納馬拉透露，當前的PC環境「一片混亂」，來自客戶的展望比原先預期還弱。超微表示，PC市場的惡化程度甚於該公司之前預估的「年減中間二位數」。

英特爾在4月預測PC市場將在下半年回升，但在之後幾個月，商業情勢卻持續惡化，國際數據資訊公司（IDC）指出，上季全球PC出貨量年比下滑15%，接著英特爾和超微在發布上季財報時，都調降全年PC市場預測。

但現在，英特爾和超微都表示，PC市場的表現比原已不高的預期還差，這對本季財報並非好預兆。

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