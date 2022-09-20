日本通膨率竄升至31年高點 日銀須解釋為何還要寬鬆？
在剔除加稅的影響因素後，日本通膨率升至1991年來最高水準。由於日銀（央行）本周將召開貨幣政策會議，最新通膨數據讓央行須解釋維持貨幣刺激措施立場的必要性時，更加面臨挑戰。
日本總務省20日公布，剔除生鮮食品的8月消費者物價指數年比上升2.8%，高於分析師預期的2.7%，在剔除調高銷售稅的影響因素後，這項通膨率數字為逾30年來最強勁，而且遠高於日銀設定的2%目標。
電價上漲幫助推高通膨，而去年手機費率調降的影響減弱，也助長了物價漲幅。
儘管通膨上升，但這份報告不太可能促使日本央行在本周四改變政策，因為日銀總裁黑田東彥屢次表示，將把利率維持在谷底，直到通膨足以持續。
黑田主張，當前受到全球商品榮景而帶動的物價上漲可能會傷害消費者和經濟，同時薪資成長幅度依然有限，因此，日銀必須維持對經濟成長的支撐措施。
然而，隨著通膨擴散至能源產品以外的領域，日銀要合理化其維持刺激措施必要性所面臨的壓力日增。剔除生鮮食品和能源的核心消費者物價上揚1.6%。
在日圓近期劇貶後，分析師已調高對日圓匯率的預測。日本農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志預期，近期日圓的走勢讓通膨升溫的趨勢會比當前預期更長久。
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