油價震盪收漲 Fed決策前金價疲軟

國際油價周一（19日）在震盪交易中小幅走高，市場對供應緊張的疑慮超過了對全球需求可能因強勢美元和利率可能大幅上升而放緩的擔憂；金價疲軟，聯準會本周可能再度強勢升息，為黃金帶來更大壓力。

原油收漲

布蘭特原油11月期貨上漲0.65美元，漲幅0.7%，至每桶92美元，而西德州原油10月期貨上漲0.62美元，漲幅0.7%，至每桶85.73美元。

一份內部文件顯示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）8月產油量比目標少了每日358.3萬桶/日；OPEC+在7月的產量比目標低每日289.2萬桶

休斯頓能源顧問公司Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「對8月OPEC+產量遠遠低於其配額的調查結果，讓市場感覺到他們根本無法在市場需要的時候增加產量。」

在聯準會本周決策會議前，美元維持在接近20年的高點。美元走強使得以美元計價的商品對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，並傾向於抑制石油和其他風險資產。

不過，分析師說，中國大陸放寬新冠限制也可能帶來一些樂觀情緒。新冠限制措施先前抑制了這個世界第二大能源消費國的需求前景。

金價疲弱

金價周一走弱，向上周五創下的29個月低點回落，因美國公債殖利率走強，市場預期聯準會本周開會時將大幅升息。

現貨黃金19日幾乎收在平盤，報每英兩1,675.84美元，守在上周五創下的2020年4月以來最低點之上。

美國黃金期貨收低0.3%，報美英兩1,678.20美元。

RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis說：「黃金仍在低點附近徘徊，主要是因為對聯準會周三的預期。」公債殖利率上升也對金價構成壓力。

聯準會21日在結束為期兩天的決策會議時，預期將升息3碼，以應付頑固的高通膨。

儘管黃金被認為是對通膨的避險工具，但更高的利率提升持有非孳息黃金的機會成本。

美元維持在接近20年的高點，使以美元計價的黃金對海外買家來說更加昂貴。

其他方面，白銀跌1.2%至每英兩19.32美元，而白金上漲1%至915.91美元，鈀金上漲4.1%至2,222.19美元。