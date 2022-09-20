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台積電ADR收紅 收復盤初逾1%的跌幅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（19日）大多收漲，台積電ADR收紅，收復開盤時一度達1.7%的跌幅，但漲幅不到0.5%，對台北交易股票價格溢價率為5.29%。

道瓊工業指數19日收盤上漲197.26點，漲幅0.64%，至31,019.68點；標普500指數上漲26.56點，漲幅0.69%，至3,899.89點；那斯達克指數上漲86.62點，漲幅0.76%，至11,535.02點。

費城半導體指數上漲14.80點，漲幅0.58%，報2,577.94點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.58 +0.18%

中華電 CHT 37.66 +0.29%

台積電 TSM 78.23 +0.44%

聯電 UMC 6.40 +0.00%

資料來源：彭博資訊

指數 台股 台積電

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