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美股尾盤奮力收漲 Fed決策前投資人縮手觀望

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美聯社
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美股四大指數周一（19日）小幅收漲，盤中多空拉鋸，直到尾盤最後一小時開始走高，蘋果和特斯拉等大型股上漲推動股市在遭受6月中旬以來最大單周跌幅之後反彈回升。然而，由於聯準會本周可能再度大幅升息、美國10年期公債殖利率徘徊在3.5％附近，投資人縮手觀望，尾盤漲勢受限。

道瓊工業指數19日收盤上漲197.26點，漲幅0.64%，至31,019.68點；標普500指數上漲26.56點，漲幅0.69%，至3,899.89點；那斯達克指數上漲86.62點，漲幅0.76%，至11,535.02點。

費城半導體指數上漲14.80點，漲幅0.58%，報2,577.94點。

標普500指數和那斯達克指數在上周寫下6月以來最大單周跌幅後反彈，因為市場完全消化聯準會在9月20-21日決策會議結束時至少升息3碼的可能性，聯邦資金利率期貨走勢顯示，升息4碼的可能性為15%。

Bel Air 投顧公司合夥人Josh Markman表示：「題材都是圍繞著周三會發生什麼，聯準會周三會出什麼牌，所以我認為在那之前人們只會觀望。」

他說：「消費者物價指數數據很糟糕，因此，聯準會正試圖讓行動走到情勢發展之前，以抑制通膨，而這種意識正在推動股市。」

美國各交易所周一僅有958萬股股票成交，是今年成交量第六少的一天，反映出在聯準會會議前，市場對新押注持謹慎態度。

標普500指數11個類股大多收高。但醫療保健股下跌0.6%，因疫苗製造商莫德納下跌造成拖累，此前一天，美國總統拜登在接受CBS採訪時表示「大流行病已經結束」。

工業類股在上周五大幅下跌後反彈1.4%，銀行股上漲1.9%。

科技巨頭蘋果和特斯拉分別上漲2.5%和1.9%，是帶動標普500指數和那斯達克指數上漲的大功臣。

Take-Two Interactive Software收漲0.7%，收復稍早的大跌走勢，此前該公司確認一名駭客洩露了其暢銷視頻遊戲新作《俠盜獵車手6》的早期片段。

網絡安全公司KnowBe4大漲28.2%，至22.17美元，創5月4日以來的最高收盤水準，此前該公司表示，Vista Equity Partners提出以每股24美元的價格將其私有化，對該公司的估值為42.2億美元。

指數 聯準會 標普

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