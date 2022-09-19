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美國10年期公債殖利率升破3.5% 2011年來首見
美國10年期公債殖利率19日升破3.5%，為2011年首見；投資人對美國聯準會（Fed）本周將再度大幅升息以抑制通膨的預期轉強，美國債市持續走跌。
彭博資訊報導，美國10年期公債殖利率19日盤中躍漲6.6個基點至3.516%，突破今年6月中旬守下的心理門檻3.5%。對政策敏感的2年期公債更出現強大賣壓，殖利率一度飆漲7.5個基點至3.94%，創下2007年10月來新高。
市場交易員押注Fed本周再升息三碼已成定局，還有些人士討論Fed升息四碼的可能性，因為物價壓力幾乎未因最近幾輪的升息出現緩和跡象。
投資人對Fed明年初政策利率最終高點的預期也已升高，據隔夜指數交換利率（OIS）合約顯示，利率高峰將為4.47%。
不過，對美國經濟可能陷入衰退、並促使決策官員明年降息的擔憂也正在擴大。美國公債殖利率的倒掛正反映出這項擔憂，2年期公債殖利率比10年期公債殖利率高出0.42個百分點，並比30年期公債殖利率高約0.37個百分點，殖利率倒掛情形為自2000年來最嚴重。
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