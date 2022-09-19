不只有安靜辭職 歐美職場又颳起「安靜解僱」風潮！這是什麼？

摘要 1. 「安靜解僱（quiet firing）」代表雇主故意讓員工不好過，迫使員工最終自己走人。目前約3分之1的經理人，正利用「安靜解僱」來回應「安靜辭職」。 2. 檢視自己有無被安靜解僱？常見跡象包含：主管不給回饋與指導、故意分派能力太簡單的工作、一直取消一對一面談與進度會議、重要事情要討論就消失...等。 3. 如果企業想要終結大離職潮和安靜辭職，就需要在培養領導者上進行明智的投資，以創造有目的性、開放的組織文化，讓員工覺得不必訴諸於「安靜解僱」與「安靜辭職」。

你可感覺到與之前相比，最近老闆的態度越來越不一樣？小心，你可能正悄悄「被解僱」而不自知！

「安靜辭職（quiet quitting）」一詞最近在全球颳起旋風，引起廣大勞工迴響，意思是上班族放棄積極進取，只想做好最低需求的份內事。支持者認為，這是置心理健康於職業倦怠之上，並為了保有工作與生活平衡。

不過現在，安靜辭職可能壞策略！就在員工以為可以用「安靜辭職」的態度上班、又不會丟了工作時，雇主可能會用隱晦的方式，偷偷強迫你辭職！

「安靜解僱（quiet firing）」，則是接連出現的職場用詞，代表雇主故意讓員工不好過，迫使員工最終自己走人。較生動的比喻，像是某人明明想分手，卻沒有勇氣直接提出來。

「安靜解僱」不是「安靜辭職」的解藥

美國人力資源管理協會（SHRM）寫道，目前約3分之1的經理人，正利用「安靜解僱」來回應「安靜辭職」。換言之，管理者以被動攻擊的策略，讓「安靜辭職者」感到工作不舒服，希望能藉此趕走他們。

常見的「安靜解僱」跡象如下：

●不給回饋與指導

●故意分派能力太簡單的工作，但員工明明就有成長與學習的好機會

●一直取消一對一面談、進度會議

●接連指定不受歡迎的輪班時間、或分配更少工時

●遺漏重要會議的邀請通知

●員工有重要事情要討論時，老闆就消失

●員工雖展現敬業度或高生產力，沒原因卻被阻止升遷與加薪

不過，這樣便能一舉消滅躺平心態嗎？

錯！就業網站Adzuna的客戶長路易斯（Paul Lewis）指出，效果反而適得其反。

員工因為質疑主管試圖「安靜解僱」自己，所以可能選擇「安靜辭職」。雙方一來一往，進一步釀成無止盡、沒生產力、又累人的惡性循環。

所以，不只員工想遠離主管，當主管也想脫離員工時，影響更糟糕！工作環境的互動會變得越來越不直接，而且更有害，尤其大缺工時代，成了所有企業領導者必須正視與預防的問題。

「安靜解僱，會剝奪員工尋求有意義的工作經驗。當工作缺乏意義時，忠誠度、留任率和整體滿意度都會以組織層級下降，」英國職場教練公司EZRA Coaching的創辦人兼執行長戈德堡（Nick Goldberg）解釋。

人力荒，企業最該學5招避免安靜解僱

企業如何因應？戈德堡認為，如果企業想要終結「大離職潮」和「安靜辭職」，就需要在培養領導者上進行明智的投資，以創造有目的性、開放的組織文化，讓員工覺得不必訴諸於「安靜解僱」與「安靜辭職」。

1. 慢慢適應不適應：訓練主管進行棘手對話，並給予員工建設性回饋。當員工因某些原因苦苦掙扎，主管卻不知道如何解決、或想避免衝突時，恐怕導致安靜解僱。

2. 了解員工： 與屬下建立真正的連結，面對職場挑戰時才會是夥伴、而非對手。因為工作不等於員工的全部，家庭、興趣、才能和愛好也是一部分。

3. 落實工作狀況確認：進行留任面談，定期向員工確認工作進展順利與否。員工時常覺得心聲不被聽見，主管可定期關心與檢視員工入職以來的時間軸，進而決定升職、加薪安排。

4. 練習說話：與員工展開棘手討論之前，練習想說的話和說話方式。主管可與家人、同事排練，練到語氣、用字必須完全符合想表達的意思。

5. 增加溝通：藉溝通來創造開放、透明的對話環境，讓員工自在向上級提問。在此風氣下，主管可以知道員工為何覺得艱難，並允許員工發聲求援，所以能協助解決問題。這對提振團隊士氣、參與度和幸福感都至關重要。

資料來源：SHRM、Entrepreneur、ZDNET

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