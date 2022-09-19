韓元重貶、出口不振 南韓經濟正走向另一場危機？

南韓今年來的一連串經濟數據與市場表現，都已惡化到1997~1998年亞洲金融風暴、或2008~2009年金融海嘯期間的水準，引發各界憂心，南韓經濟是否正走向另一場危機。

韓國時報報導，南韓7月通膨率攀抵1998年11月以來最高的6.3%，韓元貶至2009年3月來最低水準，6月外匯存底減幅為2008年11月來最大，8月為連續第五個月出現貿易逆差，令人想起2008年4月的貿易收支情景。

南韓財金官員也感到憂心，一再表示應準備因應來自國內外風險的「複雜危機組合」：成長趨緩、通膨高漲、流動性緊縮、烏克蘭戰爭、美中貿易衝突、能源供應吃緊，以及供應鏈瓶頸。更令人憂心的是，這些風險為同時發生，放大了各界對經濟的不安情緒。

韓國時報訪問的經濟學家大多認為，南韓今年的經濟基本面已比之前兩次危機更有韌性，但也預估在最糟情況下，經濟將陷入衰退。南韓最近的三次經濟衰退，分別發生在1980年的二次石油震撼、1998年的亞洲金融風暴、以及2020年的新冠肺炎疫情。

野村首席亞洲經濟學家Robert Subbaraman認為，當前的南韓經濟已和亞洲金融風暴時大不相同，已更加穩健，有更強的緩衝能力，也還有寬鬆政策的空間，但經濟近期仍可能陷入溫和衰退，因為出口不振、庫存居高不下、以及房市降溫。

韓國渣打銀行經濟研究部門主管Park Chong-hoon說，南韓並未陷入危機，但面臨危機的可能性很高。他認為，南韓可能不會陷入衰退，卻會面對衰退期間的諸多負面效應，例如企業凍結人事或缺乏高品質工作，公眾將認為經濟已陷衰退。

全球經濟研究所主管Jun Kwang-woo說，現在還不是對現況恐慌的時刻，但確實必須提防危機全面爆發。

他說，一些指標「值得密切關注」，因為高度反映南韓無法掌控的外部風險，其中之一就是與中國大陸成長減緩有關的負面貿易收支。Jun Kwang-woo說，中國大陸在之前兩次危機都蓬勃發展，也嘉惠了當時的南韓經濟，但現在南韓經濟失去了這個加分因素。

韓國渣打銀行的Park Chong-hoon也有類似看法，他提到8月南韓對中國大陸是連續第四個月出現貿易逆差，為30年以來首見，對南韓經濟並非好預兆。他也提到，對就業現況的評估，不能被勞動數據等落後指標誤導，因為經濟對這些數據的影響要到約三到六個月後才會顯現。

南韓8月失業率降至歷史新低的2.1%，新增就業數也增至22年新高的80.7萬個，Park Chong-hoon說，就業市場復甦是源於解除防疫封鎖後帶動的消費者支出、以及服務業的就業成長，但能否維持下去，仍待觀察。