裁員潮擴大！蝦皮母公司將裁3%印尼員工

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
冬海集團（Sea）旗下電商平台蝦皮準備裁員3%印尼員工，成為擴大區域縮編計畫的最新行動，設法為持續燒錢的蝦皮止損和重新取信投資人。路透
冬海集團（Sea）旗下電商平台蝦皮準備裁員3%印尼員工，成為擴大區域縮編計畫的最新行動，設法為持續燒錢的蝦皮止損和重新取信投資人。路透

電商平台蝦皮母公司冬海（Sea）不到一周內祭出第二個削減成本的措施，繼管理高層暫停支薪後，現在又準備裁汰3%印尼員工，儘速止損並重新取信投資人的急迫性由此可見一斑。

彭博資訊依據看到的內部備忘錄報導，蝦皮母公司冬海集團（Sea）預計今（19）日起陸續通知受影響的員工。

蝦皮是冬海集團的兩大事業之一，另一個則是遊戲部門Garena，旗下擁有最受歡迎的生存射擊手遊「我要活下去」。

截至去年底，冬海共有6.7萬多名員工，集團的管理高層19日在全體員工會議中，宣布這個裁員的消息，裁員對象為蝦皮的行銷和營運部門員工。

蝦皮在電郵中說：「這些調整是我們持續努力改善營運績效的一環，目標是整個事業達到自給自足，」但並未提供進一步說明。根據備忘錄，蝦皮打算視需求提供資遣費和幫助。消息人士說，蝦皮裁員3%印尼員工，符合該部門整個縮編計畫採用的低個位數裁員比率。

冬海集團創辦人李小冬15日表示，管理高層將停止支薪，同時緊縮公司的支出政策，設法雙管齊下幫助公司抵禦經濟放緩的威脅。

在此之前，蝦皮已退出歐洲和拉丁美洲市場，還因為印度與中國大陸關係緊張，而遭印度當局封殺。彭博之前報導，冬海計劃縮編金雞母Garena的人力，和精簡研究部門一些新創公司的員工數。

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