亞企比西方企業更急於叫員工重返辦公室 大轉職潮蠢動

日經報導，在因應疫情採行了兩年的遠距工作後，新加坡和日本在內亞洲國家的企業比起西方企業更急於重啟辦公室，要求員工全職回歸，但有研究顯示有很高比率的員工抗拒此一安排，恐將引發職場的大洗牌。專家建議，在員工重新思考其優先要務之際，企業也該有所調整。

諮詢顧問業者安永（EY）在7月進行的一項涵蓋22國、訪調逾1,500位商業領導人和17,000名企業員工後發現，亞洲區有45%的受訪者可能在未來12個月內離職，原因多半是想在通膨攀高、勞動市場緊張和彈性工作職缺增加的環境下，能享有更高的待遇、更好的機會，以及更大的彈性。

而許多亞洲企業想強迫員工全面重返辦公室。今年稍早，美國不動產服務公司CBRE調查150家亞太區公司，近40%期待員全職返回辦公室上班，遠高於2021年的26%。與美、歐、中東和非洲地區的情況形成鮮明對比，那裡只有5%或更少的公司期待員工全職返回辦公室。

安永勞動力顧問Samir Bedi表示：「彈性已是新的標準要求，企業重新評估員工的價值提議以解決當前勞動力關注議題，特別是關於具競爭力薪酬和職涯成長機會，至關重要。」

日經並引述Cigna International Markets人力資源長Michelle Leung指出，勞動市場在疫情期間發生巨變，2021年出現重要潮流有「大辭職潮」和「大轉職潮」。她說，「很明顯的有一些因素驅動普遍性的不滿和躁動」，對於新的員工期待，公司應該跟上腳步，以更全面的作法提供不同類型的福利。