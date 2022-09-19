三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星第2季營收市占率領先英特爾的幅度擴大。路透
三星第2季營收市占率領先英特爾的幅度擴大。路透

調查顯示，南韓三星電子在全球半導體產業的營收市占率，第2季持續領先英特爾，且領先幅度擴大，穩居龍頭地位。

研究業者Omdia的數據顯示，受惠於穩健的伺服器需求，三星上季晶片營收達到創紀錄的203億美元，約占全球的12.8%，略高於第1季的12.5%。

相較下，英特爾第2季營收季減16.6%至148.65億美元，占比為9.4%，較第1季的11.1%下滑，這也讓三星營收市占率領先英特爾的幅度，在上季拉大到3.4個百分點。三星和英特爾已在爭強全球晶片龍頭寶座多年，三星2017年營收首度超越英特爾，之後連兩年蟬聯第一，2019年又被英特爾擠下，2021年又再被三星超越。

Omdia估算，第2季全球晶片市場規模為1,581.13億美元，略比第1季下滑約1.9%。不過，Omdia的調查並未納入全球最大晶圓代工廠台積電。

韓媒BusinessKorea指出，隨著記憶體晶片市場陷入衰退，三星下半年可能失去全球晶片業龍頭寶座。稍早前，市調業者IC Insights預測，台積電第3季營收將季增11%至202億美元，超越三星的182.9億美元，也高於英特爾的150.4億美元，成為全球最大半導體製造商。

根據Omdia，上季全球第三大半導體製造商是南韓SK海力士，營收市占率為6.8%，第四是高通的5.9%，第五為美光的5.2%，博通以4.2%的營收市占率排名第六，輝達排第七（3.6%），聯發科技名列第八（3.3%）。在全球前十大晶片公司裡，有七家是美國企業。

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