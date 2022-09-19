Fed公布決策前夕 這三種市場策略押注很熱門

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
聯準會（Fed）預定台北時間22日（周四）凌晨2時公布貨幣決策。路透
聯準會（Fed）預定台北時間22日（周四）凌晨2時公布貨幣決策。路透

美國聯準會（Fed）預定台北時間22日（周四）凌晨2時公布貨幣決策，市場在揣測升3碼、還是4碼，並且關注明年的利率路徑之餘，也正積極以押注準備因應市場新情勢，彭博資訊的調查顯示，有三種市場策略押注很熱門：美債殖利率曲線將進一步倒掛（又稱「反轉」）、美元將走強、以及股市會進一步下跌。

過去幾個月來，美債殖利率曲線已屢次呈現短債殖利率高於長債殖利率的倒掛型態，彭博MLIV Pulse調查收到的737份回覆顯示，多數受訪者美債殖利率曲線將進一步倒掛。部分受訪者預計倒掛程度會達到1980年代初水準；當時的Fed主席伏克爾強力升息以壓制惡性通膨。

多數經濟學家預計，Fed本周將連續第三次加息3碼，且將進一步升息，預估將在明年3月提高基準利率提高到4.5%左右的高峰值，比目前聯邦資金利率目標區間上限的2.5%，高出2個百分點。

儘管受訪者預估美債殖利率將全面上漲，但對Fed決策最敏感的短債殖利率預料升幅會更大。廣受關注的2年和10年期公債利差上月已達到負58個基點，為1982年來最嚴重的倒掛情況。在預估美債殖利率將加劇倒掛的446名受訪者中，62%認為預計倒掛幅度將進一步加深，38%認為不會超過上個月的低點。

經驗顯示，在過去七次美國經濟陷入衰退之前，3個月期和10年期美債殖利率都出現倒掛。嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones說，債市預期Fed將上調利率到足以引發經濟衰退的水準。法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa說，Fed已發出強烈信息，表明希望藉由提高利率破壞需求，因此問題已不是會否陷入衰退，而是何時陷入衰退。

這項調查所傳達的另一強烈訊息為，美國公債市場會經歷更多痛苦，70%受訪者預估10年期美債殖利率將在未來一個月持續上漲。

MLIV調查的多數受訪者表示，最好押注美元上漲，因為美債殖利率上升有助推升美元。61%受訪者認為美元升值空間。

先鋒集團（Vanguard）全球首席經濟學家Joe Davis說，「Fed正在打一場預期戰」，寧願在當前環境下壓低通膨，不惜傷害經濟成長和勞動市場。

此外，MLIV調查的44%受訪者，會在Fed公布決策前賣出股票，雖然也有一些投資人認為近來美股重挫創造買進良機，28%表示在Fed會前買入價值股，16%表示做多所有股票，13%看好成長股。

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