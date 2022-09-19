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各央行本周將傳達前置式緊縮訊息 Q4升息預期更強

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
市場預期美國聯準會（Fed）21日將升息4碼的機率為25%，並預期今年底時聯邦資金利率將超過4%。路透
市場預期美國聯準會（Fed）21日將升息4碼的機率為25%，並預期今年底時聯邦資金利率將超過4%。路透

由於各大央行不斷強化解決通膨的決心，暗示壓制通膨的重要性優先於經濟成長，並採取前置式緊縮行動。金融時報針對美、英、歐元區利率衍生性金融商品市場的分析顯示，市場對今年第4季央行的升息幅度預期比之前急劇調高。

美國、英國、挪威、瑞典與瑞士央行本周都將召開關鍵的決策會議。此前，美國公布的8月消費者物價指（CPI）升幅超出預估，而且美、歐兩地的央行決策官員都表示，如果不結構性地升息，將難以扭轉通膨升勢。

美國銀行（BofA）經濟學者哈里斯表示，「各大央行已經體認到要將通膨壓回到目標何其困難，並且正在對市場傳達此一訊息」。穆迪分析公司首席經濟學者詹迪指出，「各大央行將不惜以經濟衰退為代價，以確保通膨迅速回歸目標區。他們了解如果通膨更加根深蒂固，終將造成更嚴重的衰退」。

截到上周五，市場預期美國聯準會（Fed）21日將升息4碼的機率為25%，並預期今年底時聯邦資金利率將超過4%，比8月初時所預期的水準約高出1個百分點。

市場並預期，到今年底時，歐洲央行（ECB）的存款利率將從目前的0.75%，上升到2%，比8月初時的預期高出逾1個百分點。首席經濟學家蘭尼（鴿派）表示，他預料今年內與明年初期間將升息「好幾次」，可能會為了抑制需求，使經濟成長與就業流失，而帶來一些「痛苦」；這也反映出ECB擔憂通膨壓力正從能源與食品部門，擴散到其他產品與服務。

經濟學者也提高對英格蘭銀行（英國央行）的利率預期；至於本周四（22日）會議究竟大評息2碼或3碼，學者仍立場分歧。市場並預期瑞士央行周四將升息3-4碼，結束歷時七年的負利率政策。

法國巴黎銀行首席歐洲經濟學者赫林渥斯表示，儘管經濟出現轉弱信號，但各國央行「正在採取前置式的緊縮周期」。艾維克集團副董事長古哈指出，「決策官員們的說法，是在將原先預期明年的升息行動，提前到今年實施」。

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