供電更吃緊 南非本周停電將是史上最嚴重

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
由於兩座煤炭發電廠的發電機組跳電，南非本周的停電情況將是歷來最嚴重。路透
由於兩座煤炭發電廠的發電機組跳電，南非本周的停電情況將是歷來最嚴重。路透

彭博資訊報導，由於兩座煤炭發電廠的發電機組跳電，南非本周的停電情況將是歷來最嚴重。

在Kusile和Kriel電廠的發電機組跳電後，Eksom公司18日展開第六階段停電，將從電網減少6,000千瓩（ＭＷ）的供電，減少的供電量相當於可供400萬戶南非家庭使用。

但Eksom執行長Andre De Ruyter在被問到情勢是否可能再惡化時說，南非停電可能不只有第六階段。Eksom 6月開始從電網減少6,000 ＭＷ供電，為2019年來首見，目前的分區供電已經是史上最嚴重。

南非供電短缺也導致該國第2季經濟萎縮0.7%，而且危及在礦坑工作的勞工安全，也傷害南非製造商。Eksom也可能造成龐大的公共財政負擔，因為政府已為Ekson多達3,500億蘭德（199億美元）的債務提供擔保。

Eskom之所以苦於滿足電力需求，是因為發電廠老舊且維修不善，今年來有八個月都須實施停電。南非總統拉瑪佛沙今年7月介入宣布，鼓勵民間電廠以再生能源補足電力供應。

停電

延伸閱讀

花蓮玉里災情多 縣長徐榛蔚偕同傅崐萁慰問受災停電民眾

強震造成停電 台電：超過九成六已復電

花東大地震 台南市傳零星災情、部分地區停水停電搶修中

池上強震花東災情多 高市部分地區因強震停水停電

相關新聞

央行們放「鷹」 Q4將急劇升息

由於各大央行不斷強化解決通膨的決心，暗示壓制通膨的重要性優先於經濟成長，並採取前置式緊縮行動。金融時報（FT）針對美、英...

保時捷IPO 籌資94億美元

福斯汽車18日宣布，將尋求以700億到750億歐元（751億美元）的公司估值，讓旗下跑車品牌保時捷（Porsche）首次...

要員工重返辦公室引反彈 亞企恐爆大離職潮

日經報導，因新冠疫情採行兩年遠距工作後，新加坡和日本在內亞洲國家企業比起西方企業更急於重啟辦公室，要求員工全職回歸，但研...

美科技股掛牌 出現「乾旱期」

英國金融時報（FT）報導，年初以來股市低迷，已導致美國科技股IPO出現本世紀最長「乾旱」期，儘管其他產業的上市狀況已出現...

蝦皮縮編 裁3％印尼員工

電商平台蝦皮母公司冬海集團（Sea）不到一周內祭出第二個削減成本的措施，繼管理高層暫停支薪後，現在又準備裁汰3%印尼員工...

韓元上演1,400保衛戰

韓元匯價上周進逼1,400兌1美元關卡後，南韓當局已開始加緊監控外匯市場。據韓國經濟新聞報導，南韓政府已要求銀行業者每小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。