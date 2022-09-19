供電更吃緊 南非本周停電將是史上最嚴重

彭博資訊報導，由於兩座煤炭發電廠的發電機組跳電，南非本周的停電情況將是歷來最嚴重。

在Kusile和Kriel電廠的發電機組跳電後，Eksom公司18日展開第六階段停電，將從電網減少6,000千瓩（ＭＷ）的供電，減少的供電量相當於可供400萬戶南非家庭使用。

但Eksom執行長Andre De Ruyter在被問到情勢是否可能再惡化時說，南非停電可能不只有第六階段。Eksom 6月開始從電網減少6,000 ＭＷ供電，為2019年來首見，目前的分區供電已經是史上最嚴重。

南非供電短缺也導致該國第2季經濟萎縮0.7%，而且危及在礦坑工作的勞工安全，也傷害南非製造商。Eksom也可能造成龐大的公共財政負擔，因為政府已為Ekson多達3,500億蘭德（199億美元）的債務提供擔保。

Eskom之所以苦於滿足電力需求，是因為發電廠老舊且維修不善，今年來有八個月都須實施停電。南非總統拉瑪佛沙今年7月介入宣布，鼓勵民間電廠以再生能源補足電力供應。