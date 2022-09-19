避險基金卯勁做空日圓 押注全球升息風中日本獨憔悴

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓匯價和槓桿基金做空日圓走勢 /擷自彭博
日圓匯價和槓桿基金做空日圓走勢 /擷自彭博

避險基金做空日圓的押注已達到三個月來最高，預料在已開發市場競相升息之際，日本仍然蟄伏不動。

據美國商品期貨交易委員會資料，槓桿基金上周做空日圓部位淨增18,836口，是去年3月來最大增速，主要反映美國消費者物價高於預期，激起聯準會（Fed）更急進升息的預期心理，而日本銀行（央行） 預料仍將按兵不動。

日圓對美元今年貶值20%，是十國集團（G-10）貨幣之中表現最差的貨幣，反映美日之間政策利率拉大，日圓已喪失避險作用。Fed本周若升息4碼（1個百分點），將更拉大兩國之間利差。

澳洲國民銀行策略師 Ray Attrill 說：「日圓投機賣壓完全合理反映美日即將擴大的利差。直到或除非出現任何抑制或扭轉利差拉大的事，日圓很難免於進一步賣壓。」

日圓本月初一度逼近145日圓兌1美元的重大關卡，引發日銀對銀行業者實施針對買進日圓交易匯率實施「匯率檢查」（Rate Check）。日圓兌美元今天貶值0.2%至 143.17。

延伸閱讀

櫃買挺數位雲端服務

輪椅網球／拚了！強碰日本「大魔王」 一哥戴加揚盼把冠軍留台灣

3對3／日本年終賽 台灣女將殺進冠軍戰

享受單身生活 日拒婚青年比例創新低

相關新聞

央行們放「鷹」 Q4將急劇升息

由於各大央行不斷強化解決通膨的決心，暗示壓制通膨的重要性優先於經濟成長，並採取前置式緊縮行動。金融時報（FT）針對美、英...

保時捷IPO 籌資94億美元

福斯汽車18日宣布，將尋求以700億到750億歐元（751億美元）的公司估值，讓旗下跑車品牌保時捷（Porsche）首次...

要員工重返辦公室引反彈 亞企恐爆大離職潮

日經報導，因新冠疫情採行兩年遠距工作後，新加坡和日本在內亞洲國家企業比起西方企業更急於重啟辦公室，要求員工全職回歸，但研...

美科技股掛牌 出現「乾旱期」

英國金融時報（FT）報導，年初以來股市低迷，已導致美國科技股IPO出現本世紀最長「乾旱」期，儘管其他產業的上市狀況已出現...

蝦皮縮編 裁3％印尼員工

電商平台蝦皮母公司冬海集團（Sea）不到一周內祭出第二個削減成本的措施，繼管理高層暫停支薪後，現在又準備裁汰3%印尼員工...

韓元上演1,400保衛戰

韓元匯價上周進逼1,400兌1美元關卡後，南韓當局已開始加緊監控外匯市場。據韓國經濟新聞報導，南韓政府已要求銀行業者每小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。