避險基金卯勁做空日圓 押注全球升息風中日本獨憔悴

避險基金做空日圓的押注已達到三個月來最高，預料在已開發市場競相升息之際，日本仍然蟄伏不動。

據美國商品期貨交易委員會資料，槓桿基金上周做空日圓部位淨增18,836口，是去年3月來最大增速，主要反映美國消費者物價高於預期，激起聯準會（Fed）更急進升息的預期心理，而日本銀行（央行） 預料仍將按兵不動。

日圓對美元今年貶值20%，是十國集團（G-10）貨幣之中表現最差的貨幣，反映美日之間政策利率拉大，日圓已喪失避險作用。Fed本周若升息4碼（1個百分點），將更拉大兩國之間利差。

澳洲國民銀行策略師 Ray Attrill 說：「日圓投機賣壓完全合理反映美日即將擴大的利差。直到或除非出現任何抑制或扭轉利差拉大的事，日圓很難免於進一步賣壓。」

日圓本月初一度逼近145日圓兌1美元的重大關卡，引發日銀對銀行業者實施針對買進日圓交易匯率實施「匯率檢查」（Rate Check）。日圓兌美元今天貶值0.2%至 143.17。