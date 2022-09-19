股市低迷 美科技股IPO出現逾20年來最長乾旱期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
股市低迷導致美國科技股IPO出現本世紀最長乾旱期。美聯社
股市低迷導致美國科技股IPO出現本世紀最長乾旱期。美聯社

英國金融時報報導，年初以來股市低迷，已導致美國科技股IPO出現本世紀最長「乾旱」期，專家對其復甦步伐抱持謹慎態度，即使其他產業出現了暫時性的生命跡象。

摩根士丹利的研究團隊說，到周三就有238天沒看到規模超過5,000萬美元的科技股IPO案，破了2008年金融危機和21世紀初網路泡沫崩盤後創下的紀錄。

美國聯準會今年積極升息抗重創美股，高成長科技股雖主宰了去年破紀錄的IPO市場，但也因今年的拋售潮受到不成比例的打擊。

SVB Securities科技股股權資本市場主管Matt Walsh指出：「目前市場存在巨大的不確定性，不確定性是IPO市場的敵人。在投資人願意進一步冒險並參與科技股IPO之前，要先看到前景穩定了，願意重新買進上市股票。」

人壽保險公司Corebridge上周完成了今年1月以來首見的10億美元IPO案，Dealogic的資料顯示，即使在Corebridge之後，美國IPO數量較一年前大減94%，相較於去年同期的1,100億美元，今年迄今僅成長70億美元。

根據金融時報，雖然Corebridge案顯示投資人對更多IPO感興趣，但專精科技股IPO的Davis Polk律師事務所合夥人NicoleBrookshire表示，財報疲軟在內的其他因素，可能對新科技股發行的前景產生「超大影響」。

FactSet的資料顯示，標普500指數的資訊科技類股第2季僅大致達成獲利預期，但第3季財測已一再下修，如今預估獲利會比去年同期下滑4%。

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