聽新聞
test
0:00 / 0:00

迪士尼要培訓台日韓等亞太創作者 衝刺Disney+訂戶成長

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
迪士尼計劃培訓台灣、日本、南韓在內亞太地區影片製作人和其他內容創作者，以便擴大Disney+串流影音服務的陣容。美聯社
迪士尼計劃培訓台灣、日本、南韓在內亞太地區影片製作人和其他內容創作者，以便擴大Disney+串流影音服務的陣容。美聯社

日經報導，迪士尼（Walt Disney）將首次針對台灣在內亞太地區的影片製作人和其他內容創作者，提供單一訓練計畫，以便增加Disney+串流影音服務的亞洲原創內容，衝刺此區訂戶成長。

根據日經，迪士尼打算從日本、南韓、台灣、香港、印尼、澳洲和其他亞太地區，挑選出100到200人參與培訓。預計會舉辦七場線上講座和討論，每四到六周一次，主講人是迪士尼和漫威（Marvel）的傑出電影創作者和高階業務主管辦講座，分享他們如何將漫畫拍成電影以及配樂的經驗。參加者還有機會到美國參訪，看到實際的製作過程，但視視疫情狀況而定。迪士尼將負擔所有培訓費用。

迪士尼將在本月稍晚、將向曾為該公司製作內容的創作者寄出邀請函。

迪士尼 Disney

延伸閱讀

Disney+必追韓劇《黑話律師》迎結局，看潤娥演技炸裂、李鍾碩手撕反派成為真正的Big Mouse

Disney+強檔日劇《因為我們忘記一切》華麗登場，來陪阿部寬尋找失蹤的戀人！

迪士尼公主戀愛腦正常發揮已經不夠看　《白雪公主》、《小美人魚》真人版壞皇后和烏蘇拉都比主角受歡迎！

桂綸鎂率20男女打造超豪華《台北女子圖鑑》，Disney+ Day全球同步揭密獨家超強片單

相關新聞

央行們放「鷹」 Q4將急劇升息

由於各大央行不斷強化解決通膨的決心，暗示壓制通膨的重要性優先於經濟成長，並採取前置式緊縮行動。金融時報（FT）針對美、英...

保時捷IPO 籌資94億美元

福斯汽車18日宣布，將尋求以700億到750億歐元（751億美元）的公司估值，讓旗下跑車品牌保時捷（Porsche）首次...

要員工重返辦公室引反彈 亞企恐爆大離職潮

日經報導，因新冠疫情採行兩年遠距工作後，新加坡和日本在內亞洲國家企業比起西方企業更急於重啟辦公室，要求員工全職回歸，但研...

美科技股掛牌 出現「乾旱期」

英國金融時報（FT）報導，年初以來股市低迷，已導致美國科技股IPO出現本世紀最長「乾旱」期，儘管其他產業的上市狀況已出現...

蝦皮縮編 裁3％印尼員工

電商平台蝦皮母公司冬海集團（Sea）不到一周內祭出第二個削減成本的措施，繼管理高層暫停支薪後，現在又準備裁汰3%印尼員工...

韓元上演1,400保衛戰

韓元匯價上周進逼1,400兌1美元關卡後，南韓當局已開始加緊監控外匯市場。據韓國經濟新聞報導，南韓政府已要求銀行業者每小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。