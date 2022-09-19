迪士尼要培訓台日韓等亞太創作者 衝刺Disney+訂戶成長

日經報導，迪士尼（Walt Disney）將首次針對台灣在內亞太地區的影片製作人和其他內容創作者，提供單一訓練計畫，以便增加Disney+串流影音服務的亞洲原創內容，衝刺此區訂戶成長。

根據日經，迪士尼打算從日本、南韓、台灣、香港、印尼、澳洲和其他亞太地區，挑選出100到200人參與培訓。預計會舉辦七場線上講座和討論，每四到六周一次，主講人是迪士尼和漫威（Marvel）的傑出電影創作者和高階業務主管辦講座，分享他們如何將漫畫拍成電影以及配樂的經驗。參加者還有機會到美國參訪，看到實際的製作過程，但視視疫情狀況而定。迪士尼將負擔所有培訓費用。

迪士尼將在本月稍晚、將向曾為該公司製作內容的創作者寄出邀請函。