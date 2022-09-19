本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（16日）收低， 標普500和那斯達克綜合指數雙雙創下6月低點以來最大單周跌幅。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股黯淡、投資人轉抱現金

經濟景氣風向球聯邦快遞（FedEx）發布獲利預警，讓投資人緊張面對本周聯準會（Fed）大幅升息之餘，又增添美國經濟正步入衰退的疑慮。儘管通膨居高不下，不少人仍寧可投向現金暫避風頭。

道瓊工業指數上周五下跌139點，標普500和那斯達克各跌0.7%和0.9%。一周下來，標普500和那斯達克各跌4.8%和5.5%，均創6月來最大單周跌幅。

費城半導體指數上周五收漲0.5%，台積電ADR微跌0.1%（較台北交易股票溢價3.5%），周線均跌5.8%。晶片股上周五午後出現逢低買盤，輝達和英特爾分別上漲2.1%和1.4%。

過去一周，高盛集團在內大企業準備裁員，加劇經濟衰退即將來臨的顧慮。聯邦快遞提前在財報發布前一周警告，因應需求不佳，正裁撤多處辦公室並讓部分貨機停飛。聯邦快遞股價上周五崩跌21%，創下該公司史上最大單日跌幅。

市場聚焦Fed於台北時間周四凌晨2時公布的決策，聯邦資金期貨反映市場預期Fed到明年3月會升息至4.4%，高於上周一開始反映的4%。目前聯邦資金利率水準為2.25%至2.5%。 市場普遍認為，Fed這次會升息3碼（0.75個百分點），但法國巴黎銀行認為8月通膨意外高漲，不排除升息4碼（1個百分點）。

超級央行周 緊縮大戲登場

全球金融市場面臨「超級央行周」考驗，接下來一周包括台灣、美國、英國、瑞士和日本等至少12個主要國家的央行，將宣布最新貨幣政策決定，其中又以聯準會（Fed）進一步提高利率的幅度、對經濟的預測和會後記者會上的發言最受矚目，可望為年底前的升息路徑定調。

英國央行（BoE）可望在22日政策會議上再次宣布大幅升息，市場普遍預期這次可能升2碼。儘管仍有可能升3碼，但政府已宣布緊急能源補助方案，有助於壓低通膨峰值並為明年加速下滑鋪路，也因此降低了這次加碼升息的必要性。

台灣央行也將在本周四舉行第3季理監事會議，市場預期，央行將維持緩步升息步調，目前以升息半碼機率最高。

彭博資訊調查顯示，瑞士國家銀行（SNB）22日可望加入升息3碼的行列。巴西央行則可能按兵不動，終結這波緊縮循環。

高盛下修美明年GDP預測

高盛集團下修美國明年國內生產毛額（GDP）預測，由原估的成長1.5%降為1.1%，原因是預計聯準會（Fed）在今年底前會更急進緊縮貨幣政策。高盛認為，此舉也會推升失業率，使其高於先前的預估值。

包含海濟斯（Jan Hatzius）在內的高盛經濟學家在16日發布的報告中說，如今預期美國2023年GDP將擴增1.1%，低於先前預測的成長1.5%。高盛對今年經濟成長率預測為零，仍維持不變。

高盛已將Fed聯邦資金利率預測上修75個基點，預期該利率區間在今年底時將升抵4%~4.25%。

另外，高盛也上調美國失業率預測，將今年底的失業率從原估的3.6%調高至3.7%，把明年底的失業率從3.8%調高至4.1%，2024年底的失業率則從原估的4%上修至4.2%。

油金價格墜入熊市

國際原油價格上周五收盤小漲，因伊拉克巴斯拉原油航運站的漏油事件，可能導致原油供應萎縮，不過，布蘭特和西德州原油自7月以來均跌約20%，邁向兩年多來最大季線跌幅；若與6月上旬的今年高點相比，分別跌19.7%和24%，符合技術性熊市定義。

紐約金價16日盤中一度跌逾0.9%，至1,661.9美元，是今年最低盤中價，若和今年盤中最高的2,091.4美元相比，金價同樣也已陷入熊市。

布蘭特11月原油期貨16日收漲51美分至每桶91.35美元，西德州中級原油10月期貨漲1美分至85.11美元，這兩大國際原油價格指標一周來都下跌近2%，主要因市場擔心利率大幅提高，可能損害全球經濟成長並打擊原油需求；部分原因是美元強升，提高持有其他貨幣買家的購油成本。

成都市今起恢復生產生活秩序

繼9月1日起實施防疫封控之後，中國成都市今天起全市有序恢復生產生活秩序。

根據成都市政府公告，市民每周至少完成1次核酸檢測，市民進入公共場所和小區、乘坐公共交通工具，須查驗72小時內核酸陰性證明。

自今年早些時候上海實施兩個月封控以來，四川省會成都是實施封控的最大城市。成都封控之前，深圳和鄭州均實施了為期7天的封控。

成都這座擁有2,100萬人口的城市表示，全市普通中小學、幼兒園有序返校園復學，餐飲企業和博物館等場所有序開放。