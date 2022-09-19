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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

東協用人民幣 10年增近20倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第14屆中國—東協金融合作與發展領袖論壇17日在廣西南寧市舉辦，會上發布的《2022年人民幣東協國家使用報告》顯示，借《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）經貿合作深化之力，人民幣東協使用逆勢上揚。2021年中國—東協跨境人民幣結算量4.8兆元（人民幣，下同），同比增長16％，十年來（2011年—2021年）增長近20倍。

中新社報導，報告指出，中國—東協貨幣當局緊密聯繫，貨幣合作不斷升級。東協國家金融機構深耕人民幣市場，支付清算網路不斷健全，新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓已有人民幣清算行安排。人民幣對東協國家貨幣銀行間市場區域交易積極拓展，離岸市場人民幣產品豐富升級，多項跨境人民幣業務創新成功落地。

報告顯示，截至2021年末，中國大陸分別與越南、印尼、柬埔寨簽訂了雙邊本幣結算協議；與印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等簽訂了貨幣互換協議。2021年，新增16家東協金融機構成為人民幣跨境支付系統（CIPS）間接參與者，CIPS全年處理中國—東協跨境人民幣業務3.3兆元，同比增長超50%。

廣西與東協陸海相鄰，具有「一灣相挽十一國」的獨特區位優勢。近年來，廣西積極打造面向東協的金融開放門戶，跨境人民幣結算量長期在中國大陸9個邊境省區、12個西部省區排名第一，其中與東協國家的結算量占比超60%，處於人民幣國際化業務的第一方陣。

人民幣 東協 馬來西亞

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