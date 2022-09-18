快訊

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

各國升息抗通膨 世銀：恐致經濟衰退

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「全球爭相升息，恐於2023年引發世界經濟衰退！」世界銀行表示，近期各國央行都以「驚人的同步率」在提高利率，以對應通貨膨脹的狀況。專家指出，升息使得貸款成本提高，企業與民間週轉融資的負擔加劇，並導致經濟成長放緩。

升息造成經濟衰退

今年6月以來，美國聯準會已兩度升息3碼，盼能打擊物價飛漲的狀況，但8月數據顯示，美國消費者物價指數仍上漲8.3%，通膨難以遏止。市場高度預測，美國聯準會將再升息3碼，更會使得許多國家跟進升息的步伐。

由於國際新冠疫情趨緩，推升民眾的購物潮，加上俄烏戰爭推升國際能源價格，共同促成世界性的物價飛漲，各國央行都祭出升息的手段，冷卻家庭與企業過熱的需求。

BBC》報導，世界銀行對此警告，目前世界正在歷經1970年大衰退以來，世界主要三大經濟體（美國、歐盟與中國）都面臨經濟放緩的狀況，導致「2023年全球經濟只要受到風吹草動的打擊，也可能陷入持續性的經濟衰退」。世界銀行呼籲，各國應該要相互協調討論，並「明確（向大眾）傳遞政策決定，並訂立具體降低通膨的目標為何。」

就職率逆勢上升

紐約時報》也報導，根據非正式的定義，經濟衰退指的是GDP連續兩個季度萎縮。但許多經濟學家都此說法不以為然，認為任何經濟指標都有誤導性，而且無法用單一指標就顯示整體經濟狀況。

有學者就表示，雖然美國連續兩個季度GDP都是下滑的趨勢，但除了該指標之外，其他經濟指標卻是正在走強，如企業支出、就業率等指數都是上升的。經濟學家贊迪強調，「無法看出美國上半年受到經濟衰退的折磨，畢竟目前就業機會如此多，市場上有那麼多職缺。」

然而，美國的老百姓可能沒有那麼樂觀。一位大學講師大衛說，現在有很多因素造成物價上漲，但經驗告訴我：「就算未來這些因素消失，物價也不會回跌」；一名即將退休的醫護人員說，「我只怕現在的經濟政策，會造成未來社會福利或健保支出被縮減。」

【更多精采內容，詳見

美國 世界銀行

延伸閱讀

中醫權益遭忽視 藍籲解除清冠公費限制

駱以軍阿甯咕組劇團 10月演出音樂劇

習近平前進20大 專家：可連任無虞

高端炒股、施壓3+11 藍批防疫政策

相關新聞

高盛下修美明年GDP預測

高盛集團下修美國明年國內生產毛額（GDP）預測，由原估的成長1.5%降為1.1%，原因是預計聯準會（Fed）在今年底前會...

洛杉磯首家拿了就走的無人商店Amazon Go開幕

知名電商亞馬遜公司（Amazon）提出的無人便利商店Amazon Go，主張「拿了就走」，只要選好想要的商品就可以直接離...

拆解i14…高通晶片升級

根據電子產品維修公司iFixit最新拆解報告，iPhone 14系列新機的重大升級之一，是搭載的數據機晶片由高通X60晶...

日強颱攪局 企業運作大亂

被稱為日本史上最強等級的今年第14號颱風南瑪都（Nanmadol）18日登陸日本九州，並可能橫掃大半日本，打亂民眾三天連...

德央行：離中性利率還很遠

德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）表示，想要控制住通膨，歐洲央行（ECB）還得繼續大幅升息，當前距離中性利...

日政策矛盾 日圓可能續貶

日本官員之前示警，可能採取行動干預匯市，但各部門在確保穩定成長和通膨兩方面的政策立場愈來愈不一致，從而推升日圓進一步貶值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。