各國升息抗通膨 世銀：恐致經濟衰退

「全球爭相升息，恐於2023年引發世界經濟衰退！」世界銀行表示，近期各國央行都以「驚人的同步率」在提高利率，以對應通貨膨脹的狀況。專家指出，升息使得貸款成本提高，企業與民間週轉融資的負擔加劇，並導致經濟成長放緩。

升息造成經濟衰退

今年6月以來，美國聯準會已兩度升息3碼，盼能打擊物價飛漲的狀況，但8月數據顯示，美國消費者物價指數仍上漲8.3%，通膨難以遏止。市場高度預測，美國聯準會將再升息3碼，更會使得許多國家跟進升息的步伐。

由於國際新冠疫情趨緩，推升民眾的購物潮，加上俄烏戰爭推升國際能源價格，共同促成世界性的物價飛漲，各國央行都祭出升息的手段，冷卻家庭與企業過熱的需求。

《BBC》報導，世界銀行對此警告，目前世界正在歷經1970年大衰退以來，世界主要三大經濟體（美國、歐盟與中國）都面臨經濟放緩的狀況，導致「2023年全球經濟只要受到風吹草動的打擊，也可能陷入持續性的經濟衰退」。世界銀行呼籲，各國應該要相互協調討論，並「明確（向大眾）傳遞政策決定，並訂立具體降低通膨的目標為何。」

就職率逆勢上升

《紐約時報》也報導，根據非正式的定義，經濟衰退指的是GDP連續兩個季度萎縮。但許多經濟學家都此說法不以為然，認為任何經濟指標都有誤導性，而且無法用單一指標就顯示整體經濟狀況。

有學者就表示，雖然美國連續兩個季度GDP都是下滑的趨勢，但除了該指標之外，其他經濟指標卻是正在走強，如企業支出、就業率等指數都是上升的。經濟學家贊迪強調，「無法看出美國上半年受到經濟衰退的折磨，畢竟目前就業機會如此多，市場上有那麼多職缺。」

然而，美國的老百姓可能沒有那麼樂觀。一位大學講師大衛說，現在有很多因素造成物價上漲，但經驗告訴我：「就算未來這些因素消失，物價也不會回跌」；一名即將退休的醫護人員說，「我只怕現在的經濟政策，會造成未來社會福利或健保支出被縮減。」

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