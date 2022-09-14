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美股道瓊早盤漲0.1% 投資人試圖重整旗鼓

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股14日早盤上漲，投資人試圖站穩腳跟。路透
美股14日早盤上漲，投資人試圖站穩腳跟。路透

美股三大指數14日早盤小幅上漲，道瓊工業指數漲32點，顯示投資人試圖在歷經前市的暴跌後站穩腳跟。

美國勞工部統計局14日公布，美國8月生產者物價指數（PPI）較前一個月下滑0.1%，因能源價格回跌，顯示美國的通膨壓力可能略為緩解。

道瓊工業指數上漲0.1%、標普500指數漲0.2%、那斯達克指數漲約0.2%。費城半導體指數漲0.26%、台積電ADR漲0.9%。

道瓊工業指數13日暴跌逾1,200點，原因是美國8月消費者物價指數月增0.1%。

美國火熱的通膨數據，令市場擔憂美股是否會回測6月的低點，甚至進一步下探，投資人也擔心，聯準會（Fed）的升息幅度可能超越市場所預期的3碼。

LPL金融公司的策略師柯羅斯比說：「上月的CPI數據令市場感到意外，市場已預估通膨趨平，也就是即便沒下降，但至少不要攀高。通膨出乎預期，讓投資人擔心會對Fed決策產生影響。」

指數 美國 通膨 美股

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