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克魯曼評美8月CPI：反映過去 而非未來

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國8月消費者物價指數（CPI）數據高於預期，強化市場對聯準會（Fed）本月升息3碼（0.75個百分點）甚至4碼的預期。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則表示，Fed無疑會持續提高利率壓抑通膨，但不應只憑8月的通膨數據，就斷定Fed這波升息循環會持續多久、利率會升到多高。

美國整體CPI在8月攀升0.1%，未如預期般從7月的持平轉為下滑；CPI年增率8.3%雖比7月的8.5%趨緩，仍高於市場預期的8.1%。

加深市場憂慮的是，剔除食物與能源價格的核心CPI月比勁升0.6%，比7月的0.3%倍增，年增率更勁升6.3%，比7月的5.9%明顯擴增。其中居住成本月增0.7%、年增6.2%，升幅皆為1990年代初以來最大。

對此，克魯曼13日推文說，他之前已在紐約時報專欄說明，不應過度解讀美國7月CPI數據下滑；同理，現在對8月數據上升也不應過度解讀。

克魯曼推文寫道：「令人憂慮的是核心通膨數據，但誠如我一直說的，基本上是居住成本使然。近來若用居住成本來看基礎通膨發生什麼情況，其實是有問題的指標。」

他解釋，CPI居住價格還會再攀升好一陣子，純粹因為反映的是市場上新租金的行情走勢，而且隔一段時間才會反映在官方CPI數據上。但他指出，重要的是：「民間指標顯示，最近租金漲勢正趨於平緩。」

總之，克魯曼說，8月核心CPI或許訴說的是「過去」，而不是「未來」。他說：「基於這個數據，Fed別無選擇，只能持續升息。但你們對這波升息會升多久、必須升到多遠的看法，不應隨之大幅轉變。」

CPI 通膨 Fed 美國

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