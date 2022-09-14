ESG投資獲利慘輸、流量剩去年1成！女股神：這領域有太多｢塗口紅的豬｣
摘要
1.升息、能源股大漲，ESG投資越來越不利，今年全美ESG的ETF投資量僅46億美元，相比去年減少87％，獲利比率更只有大盤的3成。
2.女股神伍德，自2014年成立資產管理公司方舟投資以來，首次關閉旗下ESG基金，原因就是嚴重的｢漂綠｣、流動性問題，造成該領域發展困難。
3.德意志資產管理的前永續長成內部吹哨者，直指公司擁有的ESG產品比實際情況少，為ESG監管議題開了響亮的一槍。
由女股神伍德（Cathie Wood）創立的方舟投資（ARK Investment），自2014年成立以來，首次關閉一檔基金，這檔基金的名稱為｢方舟透明ETF｣（ARK Transparency ETF），由100家方舟投資認為透明度最高的全球企業所組成。
方舟投資描述這些透明企業為｢消費者滿意度更高、金融犯罪更少、更為環保，同時具備長期成長潛力｣的公司。
這檔基金的｢辭世｣體現了今年以來ESG投資的慘況，女股神伍德雖然認同ESG投資，卻也表示這個領域充斥著｢很多幫豬塗口紅的人｣，意指很多ESG產品是濫芋充數。
去年，全美ESG的ETF投資量高達360億美元，然而今年截至八月底，此類投資卻只獲得46億美元。
ESG投資興起時，正好趕上股市大漲，但現在美國聯準會持續升息、能源股成為俄烏戰爭的大贏家時，ESG的優勢不再，今年美國166檔ESG基金中，僅3%有正報酬，相較大盤約有9%的基金獲利，表現並不好。
除了報酬不如以往，ESG的投資人過度集中，流動性較差也是阻擋大家買入的原因，以美國上市的兩檔ESG基金美國領導者（iShares ESG MSCI USA Leaders ETF）及美國ESG領袖股票（Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF）為例，該兩檔基金超過7成的股票由銀行、資產公司等法人機構持有。
投資ESG基金，是金融公司執行ESG治理最直接的表現，使法人機構通常是這類投資的大戶，然而法人機構主導，市場價格就容易受到單一大戶的操作影響，讓ESG基金更難建立廣闊的投資者基礎。
此外，ESG投資仍屬新興金融產品，定義不夠透明、明確，導致｢洗綠｣的醜聞持續傳出，美國監管機構今年也針對數項基金公司誇大旗下產品的ESG特性，進行調查。
德意志資產管理公司（DWS asset management）即為調查對象之一，前任永續長菲克斯勒（Desiree Fixler）吹哨該公司宣稱持有的ESG金融產品，比實際擁有的還多。
調查體現ESG相關監管的不足，也因此，美國證券交易委員會正在討論，如何針對基金的ESG標籤進行規範。
不過，菲克勒斯表示她仍然相信ESG投資的未來，但需要更多有用的揭露規則，讓投資人確實看見他們的資金正轉化為有意義的事，但，｢越來越普遍的洗綠、ESG的政治化，無疑為這類資產帶來嚴重的打擊。｣
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