推特資安爭議 美參議員認受俄國施壓

中國間諜滲入推特？推特前資安主任彼得•扎特科13日現身美國參議院聽證會，指控推特涉嫌提供個資給中國，他表示，該公司內部有中國間碟，資安令人擔憂。該公司駁斥說，扎特科的證詞前後不一，卻不願多做回應。但美國參議員喬什•霍利附和扎特科的觀點，認為推特恐受俄國施壓，而不得不提供個資給中國。

推特受俄國施壓？

《CNN》報導指出，美國參議員喬什•霍利13日表示，扎特科在美國參議院聽證會上的證詞相當重要。據扎特科公布的資料，現任首席執行官帕拉格•阿格拉瓦爾在俄羅斯入侵烏克蘭之前，就曾為了商業利益，提議願意遵守俄羅斯政府的要求，放寬公司原則。有鑑於此，霍利推測推特恐受俄羅斯施壓，而不得不提供個資給中國。

根據《美聯社》，推特前資安主任的扎特科指控推特有資訊外洩、內部平台審核、隱私權漏洞 、安全防護等問題。他表示，推特控制著數百萬垃圾郵件以及虛假帳號，聲稱該社交平台的網路安全管理不當，誤導美國聯邦主管機關，嚴重影響國家安全和民主。

控訴資安漏洞

他在聲明中表示，推特的網絡安全性相當差，易受到外部攻擊，或遭竊取內部數據。其次，推特故意允許印度政府將其代理人列入該公司的工資單，使其可以不受政府監督，訪問用戶高度敏感的私人隱私數據。

《美聯社》另一則報導指出，儘管扎特科槓上前東家，但目前他的許多說法都未經證實。推特反駁其説，聲稱扎特科的指控全是「假的」，認為他的指控不僅毫無證據，也缺乏背景脈絡，並表示扎特科是因為領導力表現不足而在一月遭公司解雇。推特還表示，自 2020 年以來已大大加強了平台的安全性。

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