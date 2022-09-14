Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機

字母公司（Alphabet）旗下Google又再度把有著自家品牌的Original Chips洋芋片帶回日本市場，而且這回還有四種口味，藉此為即將上市的新款智慧手機Pixel 7打響知名度。

這不是Google首度拿洋芋片來行銷自家手機，因為去年就已發動首波行銷活動，以贈送洋芋片的方式來宣傳Pixel 6系列手機搭載自家耗時四年研發的Tensor晶片。會拿洋芋片做行銷，主要就是大玩雙關語，因為在英語中，「Chips」意思是晶片，也是洋芋片。

上一回，Google的洋芋片被「秒殺」索取一空；今年，Google提供2,000個名額，有機會透過抽獎方式獲取這款「Google品牌原創洋芋片」。

這回Google牌洋芋片有四種口味，包括雪白起司、黑洋蔥、鹽味檸檬與黑胡椒，以呼應Pixel 7分為雪花白、霧灰色、香茅綠與曜石黑的四種顏色。Google尋求透過這款由自家第二代Tensor晶片驅動的旗艦Android手機，來顯示自家作業系統的潛力。

Google參與設計自有品牌智慧手機已經超過十年，歷史可回溯至與主要智慧手機業者合作的Nexus系列手機。不過從2016年首度推出Pixel系列後，Google就像蘋果一樣，全面掌控手機的設計、組裝與分銷。

儘管Google發動大規模行銷，像是在美贊助NBA季後賽，但Pixel從未突破其小眾市場的地位。在美國以外地區，Pixel系列手機最成功的市場是日本，也在當地獨家推出其Original Chips洋芋片。